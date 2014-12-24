《焦点》俄罗斯将向主要出口商提供融资，标普准备把俄降至垃圾级

《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
俄央行表示，周三采取的措施旨在“帮助俄罗斯出口商对近期到期的外币海外债务进行再融资，目前他们进入国际资本市场融资的能力受到限制。”
央行称，这些放贷操作也将有助于卢布汇率回到更符合基本面的水平，并降低其波动性。贷款将通过标售来提供，期限最长一年，最低利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码0.75个百分点。
Renaissance Capital经济分析师Oleg Kouzmin说道，动用的资金规模很小，不会伤及央行支撑卢布的能力。
国家控制的银行VTB Bank 表示，若有必要将会使用这项贷款，不过“目前，尚没有这种需要”。
俄央行和财政部亦曾承诺，将藉由提供额外的卢布流动性和监管措施来帮助银行业。
俄罗斯议会下院周五紧急通过一项法律草案，将向银行业提供多达1万亿(兆)卢布(183.3亿美元)的资本支持。
荷兰国际集团(ING)的俄罗斯首席经济学家Dmitry Polevoy称俄央行早就应该采取行动：“外汇融资问题在9月初就露出苗头，此后变得越来越糟。俄罗斯央行一直以来主要是忙于灭火，而不是防患于未然。”(完)
(编译 李婷仪/徐文焰/孙茉莉; 审校 张涛/张荻)
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
Schork Report的Stephen Schork周二称，石油供应仍处于纪录高位附近，OPEC在平衡油市供需方面很失败。
* 现货金势将录得3月2日来表现最差的一天 * SPDR黄金持仓量在过去两天增加6吨 * 白银下滑至一个月低位 路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周二跌至两周低位，因市场对法国极 右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的 胃纳增强，拖累黄金下跌。 1853 GMT，现货金 跌0.9%，至每盎司1,264.25美元，势将录得 3月2日以来表现最差的一天，日内稍早触及4月11日来最低1,261.41美元 。 美国期金 收跌0.8%，至1,267.20美元。 一项衡量全球股市指标连续第二天触及纪录高位，10年期美国公债收 益率涨至两周高位，因对美国税改的臆测和法国选举结果令人释怀。 受企业欢迎的法国中间派总统候选人马克龙在周日首轮投票中胜选， 且民调显示他的支持率领先对手勒庞。 “现在，法国首轮选举已经过去，风险意愿重临市场，且有所增强。 市场本来最大的担忧是勒庞表现强劲。”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ol e Hansen说