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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 07:11 BJT

《焦点》俄罗斯将向主要出口商提供融资，标普准备把俄降至垃圾级

俄央行表示，周三采取的措施旨在“帮助俄罗斯出口商对近期到期的外币海外债务进行再融资，目前他们进入国际资本市场融资的能力受到限制。”

央行称，这些放贷操作也将有助于卢布汇率回到更符合基本面的水平，并降低其波动性。贷款将通过标售来提供，期限最长一年，最低利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码0.75个百分点。

Renaissance Capital经济分析师Oleg Kouzmin说道，动用的资金规模很小，不会伤及央行支撑卢布的能力。

国家控制的银行VTB Bank 表示，若有必要将会使用这项贷款，不过“目前，尚没有这种需要”。

俄央行和财政部亦曾承诺，将藉由提供额外的卢布流动性和监管措施来帮助银行业。

俄罗斯议会下院周五紧急通过一项法律草案，将向银行业提供多达1万亿(兆)卢布(183.3亿美元)的资本支持。

荷兰国际集团(ING)的俄罗斯首席经济学家Dmitry Polevoy称俄央行早就应该采取行动：“外汇融资问题在9月初就露出苗头，此后变得越来越糟。俄罗斯央行一直以来主要是忙于灭火，而不是防患于未然。”(完)

(编译 李婷仪/徐文焰/孙茉莉; 审校 张涛/张荻)
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