英国经济：第三季生产率实现改善，令英国央行松一口气

《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
路透伦敦12月24日 - 周三公布的官方数据显示，今年第三季英国工人生产率实现了期待已久的改善，维持利率在历史低位的英国央行因而受到鼓舞。
今年第三季，英国每小时的劳动产出较之前季度增长0.6%，为去年第二季以来首次实现季度增长，也是三年多来的最快增速。
英国国家统计局(ONS)公布，第三季每小时劳动产出较上年同期增长0.3%，为2014年首次实现同比增长。
英国国家统计局表示，虽然第三季生产率实现改善，但仍比2008年经济下滑之前的水平低2%左右。
英国央行预计，随着经济复苏势头增强，生产率将逐步回升，从而缓解潜在的通胀压力。
英国第三季单位劳工成本较前一季度上升0.5%，反映了每工时劳工成本的大幅上升，但该指标较上年同期仅上升了0.2%。单位劳工成本用以衡量雇主为每单位产出所需支付的成本，也是衡量潜在通胀压力的标尺。
IHS Global Insight的经济学家Howard Archer表示，英国生产率能否保持住这种良好势头有待观察。
“但愿近期企业投资的总体明显改善，会给未来的生产率增长带来积极影响，”他在给客户的研究报告中表示。
“但企业投资第三季有所降温，这有点让人担心。”(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
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