EIA库存周报：美国上周原油库存意外大增，创历年同期纪录高位

《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
路透12月24日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外大幅增加，因进口跳升和精炼厂维持产量。
根据EIA的数据，上周美国原油库存 增加730万桶。分析师原预期原油库存减少230万桶。美国上周原油日进口量 增加117.4万桶。
市场本已担心全球原油供给过剩的状况愈演愈烈，美国原油库存意外上升更是加剧了这种担忧；由于冬季时燃油需求增长及需要通过减少库存来拉低年度税负的因素，库存通常应在年底前下降。
“这是一份非常偏空的报告，支持了有关供应过剩的看法。随着年底临近，可以关注一下原油价格是否会测试53美元区域的低位，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
数据发布后，美国原油期货 跌幅略微扩大至逾2美元，降至略高于每桶55美元的水准，节前市场交易非常清淡。
美国原油库存达到3.87亿桶，为1982年有记录以来的同期最高库存水平。目前库存较2012和2013年同期高约5%。
EIA表示，库欣原油库存 增加97.3万桶。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量增加4万桶，产能利用率 持平。
数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加230万桶，预期为减少90万桶。
汽油库存 增加410万桶，分析师预期为上升60万桶。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
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