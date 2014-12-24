《焦点》美国圣诞节前购物旺季不旺，实体店销售或仅能勉强达到预期

《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
“即便下降，但超级星期六(Super Saturday)的情况仍要好于黑色星期五(Black Friday)，”RetailNext的零售咨询业务副总裁Shelley Kohan说道。
11月初的促销活动，损及感恩节周末期间的店内销售，该期间的总支出较上年同期减少11%。
消费性电子产品以及家居装饰等打折力度高的产品，在超级星期六的表现仍一如既往地好。
服装销售亦一改过去的颓势重拾动能，尽管尚不足以抵消此前两个月的增长放缓。
Craig Johnson等专家称，服装销售增长是受到大幅打折的推动，恐怕意味着今年的利润率将会趋弱。
FTI Consulting的Jelinek指出，过去的这个周末网店销售的跳涨，也将会令那些拥有线上销售的实体店感到宽慰。
“大部分零售商的实体店生意可能会持平甚至是下降，不过他们的网店销售将录得两位数的大幅增长。这应该会提高整体销售。”(完)
(编译 徐文焰/李爽/孙茉莉; 审校 郑茵/张涛)
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
Schork Report的Stephen Schork周二称，石油供应仍处于纪录高位附近，OPEC在平衡油市供需方面很失败。
* 现货金势将录得3月2日来表现最差的一天 * SPDR黄金持仓量在过去两天增加6吨 * 白银下滑至一个月低位 路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周二跌至两周低位，因市场对法国极 右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的 胃纳增强，拖累黄金下跌。 1853 GMT，现货金 跌0.9%，至每盎司1,264.25美元，势将录得 3月2日以来表现最差的一天，日内稍早触及4月11日来最低1,261.41美元 。 美国期金 收跌0.8%，至1,267.20美元。 一项衡量全球股市指标连续第二天触及纪录高位，10年期美国公债收 益率涨至两周高位，因对美国税改的臆测和法国选举结果令人释怀。 受企业欢迎的法国中间派总统候选人马克龙在周日首轮投票中胜选， 且民调显示他的支持率领先对手勒庞。 “现在，法国首轮选举已经过去，风险意愿重临市场，且有所增强。 市场本来最大的担忧是勒庞表现强劲。”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ol e Hansen说