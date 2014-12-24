《焦点》美国圣诞节前购物旺季不旺，实体店销售或仅能勉强达到预期

“即便下降，但超级星期六(Super Saturday)的情况仍要好于黑色星期五(Black Friday)，”RetailNext的零售咨询业务副总裁Shelley Kohan说道。

11月初的促销活动，损及感恩节周末期间的店内销售，该期间的总支出较上年同期减少11%。

消费性电子产品以及家居装饰等打折力度高的产品，在超级星期六的表现仍一如既往地好。

服装销售亦一改过去的颓势重拾动能，尽管尚不足以抵消此前两个月的增长放缓。

Craig Johnson等专家称，服装销售增长是受到大幅打折的推动，恐怕意味着今年的利润率将会趋弱。

FTI Consulting的Jelinek指出，过去的这个周末网店销售的跳涨，也将会令那些拥有线上销售的实体店感到宽慰。

“大部分零售商的实体店生意可能会持平甚至是下降，不过他们的网店销售将录得两位数的大幅增长。这应该会提高整体销售。”(完)