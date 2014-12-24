金砖国家：12月24日股汇市收盘纵览

路透12月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月24日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.08%，报951.19点。
中国股市：沪综指震荡收跌2%，获利盘回吐致金融股大跌
香港股市：微幅收高，市场准备迎接圣诞假期
中国汇市：人民币收升终结五连跌，日内触及半年新低后反弹
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巴西股市和汇市逢圣诞假日休市。
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南非股市：收盘下滑，Sasol 领跌，因油价跌至每桶61美元下方。指标Top-40绩优股指数 跌0.17%至43,746点；综合指数 下滑0.18%，至49,478点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，因美国经济数据强劲
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印度股市：下跌逾1%，连续两日下滑，Housing Development Finance Corp等蓝筹股跟随中国股市跌势，且月度衍生品到期施压市场。指标BSE股指 收低1.08%，NSE指数 跌1.12%，均为逾一周来最大单日跌幅。
印度汇市：印度卢比触及一周低点，受月末进口商美元需求和印度股市连续第二日下跌拖累。印度卢比兑美元 收在63.5150/5250，上日收报63.28/29。盘中跌至63.56，为12月17日来的低点。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨2.51%，报814.970点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.3%，报445.74点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.95%，报53.4400卢布；卢布兑欧元 上涨1.43%，报65.5220卢布。(完)
(整理 张荻；审校 王兴亚)