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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 08:28 BJT

日本央行：央行委员罕见地呼吁政府，维护财政管理信誉--会议记录

根据会议记录，有两名政府代表出席了政策会议，其中一名代表称，政府“很重视”委员们的意见，并“承认政府将努力维护这种公信力”。

日本央行在11月的会议上维持货币政策不变，而10月曾扩大刺激计划规模，以预防油价下滑以及随后出现的通胀放缓会推迟2%物价目标的实现。

该行在12月会议上维持政策不变。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 戴素萍)
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