离岸人民币：台湾将放宽宝岛债发行上限由250亿至450亿

路透台北12月25日 - 台湾金融监督管理委员会周三稍晚指出，将放宽宝岛债(台湾发行的人民币债券)发行上限由250亿至450亿，且销售对象也研议放宽至一般投资人。这有望更进一步活络台湾离岸人民币市场。

两岸证券、银行和保险监理合作平台将于今日起至明日举行。各方寄望两岸金融监理合作进一步突破。双方可能商谈议题包括中国能开放千亿人民币合格境外机构投资者(RQFII)尽速上路、开放大陆注册台商发行宝岛债等。

两岸证券期货监理合作平台“金证会”及两岸银行监理合作平台“金银会”将分别于25日上午、下午召开；两岸保险监理合作平台“金保会”则于26日上午举行，主委曾铭宗将亲自率团参加。

金管会统计，今年至12月12日止，宝岛债券共发行31档，发行总额达208亿人民币，其中陆银发行总量达163亿，非陆银发行总量共计45亿。

而自2013年3月12日首档宝岛债券发行以来，至今年12月12日期间计有44档宝岛债券挂牌交易，发行金额为314亿人民币，其中陆银发行29档，发行总额230亿人民币。初级市场投资人主要为银行业(36.41%)、保险业(34.88%)及证券业(22.45%)。

金管会表示，由于发行人仍有持续来台发行宝岛债券之意愿，且基于人民币资金投资配置之需求，柜买中心预计2015年宝岛债券市场需求量将达到200亿元，其中陆银所占比例预计达七成，惟实际仍需视陆银发行额度而定。

金管会也说，现行大陆地区注册法人来台发行之宝岛债券，其销售对象仅限专业投资人，考量人民币资金充沛，且宝岛债券属固定收益商品，未来将研议销售对象扩大为非专业投资人，以满足散户之投资需求，去化人民币资金并同时扩大债券市场规模。(完)