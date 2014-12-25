中国外汇：明年贸易顺差仍高，应加强境资本流动双向监测--外管局官员

路透上海12月25日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛撰文表示，2015年中国将继续保持较大规模的外贸进出口顺差，跨境资本流动的双向波动将更为频繁，下一阶段要切实加强对跨境资本流动的双向监测预警。

上海证券报周四刊登其文章并称，明年人民币将继续维持对美元、欧元、日元等主要国际货币的正利差；中国经济增长速度将维持在世界主要经济体中的较高水平。而不确定的情况有国内经济运行、人民币汇率走势、财政金融风险释放、货币政策调整，以及世界经济与货币政策分化程度等。

“当然，由于我国经济基本面总体健康，货物贸易顺差、外汇储备较为充裕，对资本流动和人民币汇率双向波动要有一定容忍度，不必过度反应。”他说。

文章称，当境内外因素偏多时，跨境资本大量流入，境内市场外汇供大于求，且供求缺口可能超过贸易顺差；当境内或境外因素偏空，尤其是境内外偏空因素叠加时，跨境资本流出压力加大，境内市场外汇供求趋向基本平衡，供求缺口小于贸易顺差，甚至有可能出现外汇供不应求。

管涛表示，要从意识到措施，调整过去多年主要精力集中应对资本流入压力的做法。不仅要关注资本异常流入渠道，也要关注资本异常流出风险；不仅要关注外贸进出口和本外币利差变化，还要关注国内国际的经济金融动向。

此外，要不断完善跨境资本异常流动的应对预案。在情景分析的基础上，应根据不同的情形，设计不同的政策组合、预设启动阈值，应对可能出现跨境资本异常流入或流出的状况。并有必要进行压力测试，以更好迎接跨境资本双向震荡冲击的挑战。

境内外汇市场发展方面，管涛提到，要有序扩大银行间外汇市场参与主体，稳步推进外汇市场双向开放。一方面，支持境内银行为境外机构和个人提供人民币外汇买卖的服务，吸引更多符合条件的境外机构参与银行间外汇市场交易；另一方面，可研究适当放宽境内金融机构参与境外人民币外汇市场的限制。