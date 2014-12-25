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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 09:19 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报4.88%，上日加权利率4.9971%

路透上海12月25日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在4.88%，上日该期限加权平均利率为4.9971%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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4.88% 5.06% 4.9971%

周三银行间市场质押式回购总成交金额为9,880.31亿元人民币，较上日的9,060.01亿元稍增；其中，隔夜品种成交7,356.01亿元，上日为6,743.20亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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