中国货币市场：七天回购开盘报4.88%，上日加权利率4.9971%

欧洲股市：收低，因欧洲央行按兵不动及银行股下滑
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
路透上海12月25日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在4.88%，上日该期限加权平均利率为4.9971%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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4.88% 5.06% 4.9971%
周三银行间市场质押式回购总成交金额为9,880.31亿元人民币，较上日的9,060.01亿元稍增；其中，隔夜品种成交7,356.01亿元，上日为6,743.20亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编