版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 08:56 BJT

《台湾重要政经日程》--12月25日

=====================今日重要政经消息==============================
    12/25(四)
    --09:00 立法院财政委员会审查法案。
    --10:00 台经院举办12月景气动向调查报告。
    --15:00 总统马英九与五院院长茶叙。
    --16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。
    --16:30 金管会例行记者会。    
 =====================================================================
    
    12/26(五)
    --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。  
    
    12/27 (六)
    --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 
    
 ======================================================================
   
    2015年       
    1/1(四)-1/2(五)
    --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。  
   
    1/5(一)
    --汇丰公布台湾PMI。
    
    1/6(二)
    --08:30 主计总处公布12月CPI年增率，上月初值为升0.86%。
    --12:00 央行代财政部标售三年期公债，预估金额350亿台币，9日发行。
    --16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,214.66亿美元。

    1/7(三)
    --12:00 央行代财政部标售273天期国库券，预估金额为300亿台币，8日发行。
            
    1/9(五)
    --12:00 台湾证券交易所新年记者会。
    --16:00 财政部公布12月进出口数据，上月出口年增率为3.7%。
    
    1/13(二)
    --12:00 央行代财政部标售182天期国库券，预估金额为250亿台币，14日发行。
    
    1/20(二)
    --12:00 央行代财政部标售20年期公债，预估金额为400亿台币，23日发行。
    --16:00 经济部公布12月外销订单金额，上月年增率为6.0%。
    
    1/22(四)
    --08:30 主计总处公布12月季调后失业率，上月为3.87%。
    
    1/23(五)
    --16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月为年增6.86%。
    
    2/2(一)
    --12:00 央行代财政部标售91天期国库券，预估金额为300亿台币，3日发行。
    
    2/3(二)
    --12:00 央行代财政部标售两年期公债，预估金额为400亿台币，6日发行。
    
    2/10(二)
    --12:00 央行代财政部标售30年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。
    
    2/18(三)-2/23 (一)
    --农历春节假期，金融市场休市。
    
    2/26(四)
    --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。
   
    2/27(五)
    --228纪念日逢周六，周五补假一日。
    
    3/10(二)
    --12:00 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。
    
    3/24(二)
    --12:00 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。
   *--12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。
    
    4/3(五)-4/6(一)
    --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。
    
    5/1(五)
    --劳动节，金融市场休市一日。
    
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
    
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。(完)     

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐