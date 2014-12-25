《分析》中国公开市场延续零操作，非银同存不缴准弱化近期降准可能

* 公开市场本周仍无动作，零操作已持续一个月

* 资金警报解除，降低重启逆回购必要性

* 非银同存纳入存贷比后将不缴准备金

* 流动性压力骤减，近期降准可能性弱化

* 央行在数量工具使用上仍谨慎

作者 边竞

路透上海12月25日 - 中国央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个月。年末资金面警报基本解除，降低逆回购重启的必要性；而最新消息显示非银同业存款纳入存贷比考核后，将暂不缴纳存款准备金，流动性面临的压力骤减，这也令近期调降存款准备金率的可能性弱化。

业内人士并指出，面对本轮资金面紧张，千呼万唤的逆回购始终未出场，央行仍继续使用定向工具提供短期流动性支持，表明央行不愿在数量工具的运用上向市场传递过于强烈的信号，预计在明年2月春节资金需求高峰前，公开市场仍将以稳为主。

“逆回购上周没做的话，这周也不会做的，这几天的（资金）状况要比上周缓和不少，只是价格还比较高而已。”一商业银行研究人士蔡浩称。

他谈到，非银同存纳入存贷比不缴纳准备金这个政策既然出来了，近期降准的可能性就很小，降准主要是为了宽信贷，而不是为了宽流动性。

有媒体报导称，央行周三召集20多家大型金融机构开会，会上宣布将非银行金融机构同业存款与同业借款纳入存贷比，但存款准备金初步定为零。

华东一银行交易员则表示，上周资金最紧的时候，曾申报了不少逆回购的需求，但公开市场都坚持按兵不动，随着下周财政存款的大量投放，资金面进一步向好可期，而且明年1月也暂时看不到大幅收紧资金面的因素，2月之前逆回购重启的可能性都不大。

央行公开市场本周已连续第二周既无资金投放亦无回笼；公开市场上次操作是在11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/syx53w

**央行在数量工具使用上仍谨慎**

上周资金紧绷之时，央行仍坚持未重启逆回购操作，而是仍使用定向工具--SLO(短期流动性调节工具)来扶助，表明央行在流动性管理上的态度仍保有一份谨慎，特别是在逆回购及降准等信号作用较强工具的使用上。

南京银行金融市场部研究主管黄艳红指出，“昨天那个(非银存款不缴准)政策出来以后，就说明央行短期不想降准，年底(宽松政策)应该没什么戏了。”

由于明年春节时间偏晚，在2月中旬，未来一个多月央行料在流动性投放上难有大的动作，只有在临近春节现金需求大幅增加前，央行才会启动逆回购或定向工具等提供必要的流动性支持。

黄艳红并认为，明年央行在货币政策上也会相对比较谨慎，降息或降准的频率可能都会不及市场预期。

蔡浩则谈到，面对当前经济形势，宽信贷政策肯定是需要的，不是通过降准，就是通过非银同存纳入存贷比这样一个方式，以扩大信贷额度的空间；而降准可能对市场的影响比较大，在政策风向的预期上也较难控制。

此外，国务院常务会议提出要进一步盘活财政存量资金，这也表明结构调整依旧是未来经济政策的重要着力点，在总量宽松政策的出台上仍会较为慎重。

中国国务院周三召开常务会议称，决定进一步盘活财政存量资金，以及通过简化审批手续、拓宽融资渠道等支持企业“走出去”，并将完善人民币跨境支付和清算体系。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则未开展SLF。

另外，三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

其中9月进行的MLF操作已于上周到期，恰逢资金面紧张，路透此前援引两位消息人士透露，央行续做了部分到期的MLF，并对数家银行进行SLO操作。

今年以来，央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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