新债招标：进出口行三年增发债收益率3.9181%，七年4.0886%--业内人士

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海12月26日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的两期固息增发债，三年期加权中标收益率3.9181%，七年期为4.0886%。
上述两期债的边际中标收益率分别为3.9506%和4.1547%，对应投标倍数3.63倍和2.31倍。
今日招标两期债为进出口行今年第83及84期债，同时也是今年第68期 和73期 的增发债，具体发行条款如下：
83期 84期
(第68期增发债) (第73期增发债)
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招标规模上限 55.1亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
中标方式 多重价格中标 多重价格中标
票面利率 4.20% 4.38%
起息日 10月21日 10月28日
缴款日 2015年1月7日 2015年1月7日
分销期 12/26-2015/1/7 12/26-2015/1/7
上市日 2015年1月13日 2015年1月13日
基本承销额 无 无
发行手续费 0.05% 0.10%
---------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。