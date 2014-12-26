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货币新闻 | 2014年 12月 26日 星期五 11:15 BJT

新债招标：进出口行三年增发债收益率3.9181%，七年4.0886%--业内人士

路透上海12月26日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的两期固息增发债，三年期加权中标收益率3.9181%，七年期为4.0886%。

上述两期债的边际中标收益率分别为3.9506%和4.1547%，对应投标倍数3.63倍和2.31倍。

今日招标两期债为进出口行今年第83及84期债，同时也是今年第68期 和73期 的增发债，具体发行条款如下：

83期 84期

(第68期增发债) (第73期增发债)

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招标规模上限 55.1亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

中标方式 多重价格中标 多重价格中标

票面利率 4.20% 4.38%

起息日 10月21日 10月28日

缴款日 2015年1月7日 2015年1月7日

分销期 12/26-2015/1/7 12/26-2015/1/7

上市日 2015年1月13日 2015年1月13日

基本承销额 无 无

发行手续费 0.05% 0.10%

---------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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