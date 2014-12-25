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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 09:37 BJT

路透专访：三井住友不会增持日本公债，将加大股票投资--社长

路透东京12月25日 - 日本三井住友金融集团(SMFG) 社长宫田孝一表示，该集团并无增持日本公债的计划，因为实施过两轮大规模货币宽松计划后，公债收益率已经降至纪录低位。

宫田孝一称，该金融集团将主要投资于日本和美国股市。

此番言论表明，日本金融机构在逐步转向较高风险资产，同时远离日本公债，而这种转变正是日本央行希望看到的。

日本央行祭出大规模公债购买计划后，三井住友金融集团大砍日本公债持有量，从2013年3月底时的27兆(万一)日圆(2,260亿美元)，降至2014年9月底时的12.5兆日圆。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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