路透专访：三井住友不会增持日本公债，将加大股票投资--社长

欧洲股市：收低，因欧洲央行按兵不动及银行股下滑
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
路透东京12月25日 - 日本三井住友金融集团(SMFG) 社长宫田孝一表示，该集团并无增持日本公债的计划，因为实施过两轮大规模货币宽松计划后，公债收益率已经降至纪录低位。
宫田孝一称，该金融集团将主要投资于日本和美国股市。
此番言论表明，日本金融机构在逐步转向较高风险资产，同时远离日本公债，而这种转变正是日本央行希望看到的。
日本央行祭出大规模公债购买计划后，三井住友金融集团大砍日本公债持有量，从2013年3月底时的27兆(万一)日圆(2,260亿美元)，降至2014年9月底时的12.5兆日圆。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编