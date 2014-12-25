中国货币市场：七天回购利率跌势放缓，关注财政存款投放进度

路透上海12月25日 - 本周以来已有逾万亿元新股冻结资金解冻，中国银行间资金市场持续向好。不过今日起七天期回购即可跨过元旦假期，控制年底风险资产等因素令银行出资相对谨慎，目前仅降逾10个基点(bp)，较前两日跌势明显放缓。

交易员认为，目前来看，财政存款应该还未大规模投放，因此不排除集中投放时会推动回购利率继续下行的可能，可密切关注投放进度。

周二起至今，已有近1.16万亿元人民币的新股资金解冻，另外，明日还将有逾千亿元IPO资金释放。

上海一券商交易员表示，较前期而言，资金面进一步宽松。但“这两天银行间跨年的资金都还是挺高的，下周(财政存款投放后)应该能下来些吧。”

据路透统计，此前三个年度12月份均有逾万亿元的财政存款投放，向银行体系提供相应流动性。

北京一银行交易员并指出，虽然资金渐宽，但跨年需求也不减，出于控制年末时点风险资产考虑，银行在出资时会比较慎重。当然，下一步还要再看财政存款投放规模，以判断回购利率定位。

中国央行公开市场今日将不进行任何操作，至此“零操作”已持续一个月；本周公开市场连续第二周既无资金投放亦无回笼。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4950 3.5333 -3.83

七天 4.8727 4.9971 -12.44

14天 5.5264 5.7163 -18.99

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0150 1.7350 +228.00

七天 6.1700 5.1500 +102.00

14天 4.1900 4.3100 -12.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5300 3.7100 -18.00

七天 4.8700 5.0000 -13.00

14天 5.5100 5.6000 -9.00

Shibor

其中:隔夜 3.5490 3.6060 -5.70

七天 5.0050 5.1850 -18.00

三个月 5.1550 5.1660 -1.10