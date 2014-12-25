《热点透视》欧元区2015：复兴希望还在，麻烦也不少

这种威胁可能波及几个国家。希腊恐怕会提前大选，期望能就债务问题重新谈判的左翼激进联盟党很可能在政府中占一席之地。意大利总理伦齐(Matteo Renzi)若改革不畅，或也要被迫提前选举，这可能会令主张退出欧元区的北方联盟党(Northern League)获得更大权力。西班牙选举或使左派新政党Podemos影响该国政策，其激进的政策可能导致欧元区拆伙。

欧洲握有对抗民粹主义威胁的资本。质素良好的银行业和适宜的货币政策就是不错的开始。不过政府必需要继续推动经济改革。这需要时间，因此较短期来看还是有必要施行较宽松的财政政策。政府也需要倾听民粹主义：债务重组不应成为禁忌。

只要欧央行继续放宽政策，除非发生经济浩劫，否则就不要指望它会采取什么强硬措施。欧央行总裁德拉吉虽有决心，但若得不到欧元区各成员国的支持，他为促进长期经济增长进行的努力就不能成功。(完)