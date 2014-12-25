《热点透视》欧元区2015：复兴希望还在，麻烦也不少

欧洲股市：收低，因欧洲央行按兵不动及银行股下滑
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
这种威胁可能波及几个国家。希腊恐怕会提前大选，期望能就债务问题重新谈判的左翼激进联盟党很可能在政府中占一席之地。意大利总理伦齐(Matteo Renzi)若改革不畅，或也要被迫提前选举，这可能会令主张退出欧元区的北方联盟党(Northern League)获得更大权力。西班牙选举或使左派新政党Podemos影响该国政策，其激进的政策可能导致欧元区拆伙。
欧洲握有对抗民粹主义威胁的资本。质素良好的银行业和适宜的货币政策就是不错的开始。不过政府必需要继续推动经济改革。这需要时间，因此较短期来看还是有必要施行较宽松的财政政策。政府也需要倾听民粹主义：债务重组不应成为禁忌。
只要欧央行继续放宽政策，除非发生经济浩劫，否则就不要指望它会采取什么强硬措施。欧央行总裁德拉吉虽有决心，但若得不到欧元区各成员国的支持，他为促进长期经济增长进行的努力就不能成功。(完)
(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 徐文焰/王丽鑫)
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编