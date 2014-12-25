《路透晚报》--12月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：进一步盘活财政存量资金，金融加力支持企业“走出去”--国务院

中国国务院周三召开常务会议称，决定进一步盘活财政存量资金，以及通过简化审批手续、拓宽融资渠道等支持企业“走出去”，并将完善人民币跨境支付和清算体系。

--中国就业：预计全年城镇新增就业将超1,300万人，失业率维持在4.1%--央广网

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周四称，2014年的就业局势保持稳定，预计全年城镇新增就业将会超过1,300万人，城镇的失业人员再就业540万人，就业困难人员就业170万人，城镇登记失业率保持在4.1%左右。

--中国经济：今年西部大开发新开工33项，投资总规模8,353亿元--发改委

中国国家发展改革委周四称，2014年西部大开发新开工33项重点工程，投资总规模为8,353亿元人民币，重点投向西部地区铁路、大型水利枢纽等重大基础设施建设、生态环保和民生工程。

--中国能源：今年超额完成多项节能减排目标，明年非化石能源占比需达11.4%

中国今年多项节能减排目标有望超额完成。国家发改委副主任解振华周三称，今年全年单位GDP（国内生产总值）能耗大体上将下降4.6%到4.7%，现在看来能够超额完成任务，并称2015年非化石能源占比要达到11.4%。

--《财经洞察》新常态更需平常心，中国应对经济下行最忌病急乱投医

尽管中国不断强调经济步入新常态，不唯GDP识英雄，但从近期出台的一系列政策选择上看，包括急不可待地加快投资审批，以及最新出台的加快应急产业发展政策，似有相背而行之势。

【金融】

--中国金融：11月末银行业总资产165.53万亿元，同比增长13.9%--银监会

中国银监会周四发布银行业监管统计月度指标显示，截至11月末，银行业金融机构总资产165.53万亿元人民币，同比增长13.9%；总负债为153.49万亿元，同比增长13.4%。

--中港个股：工行与法兴银行将在跨境人民币和资产管理等多领域加强合作

法国兴业银行与中国工商银行周四宣布，双方在北京签署业务合作谅解备忘录，两家银行将利用各自的国际和国内优势在相关领域进一步加强和深化合作，合作领域包括跨境人民币业务合作、资产管理等多个领域。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场延续零操作，非银同存不缴准弱化近期降准可能

中国央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个月。年末资金面警报基本解除，降低逆回购重启的必要性；而最新消息显示非银同业存款纳入存贷比考核后，将暂不缴纳存款准备金，流动性面临的压力骤减，这也令近期调降存款准备金率的可能性弱化。

--中国货币市场：七天回购利率跌势放缓，关注财政存款投放进度

本周以来已有逾万亿元新股冻结资金解冻，中国银行间资金市场持续向好。不过今日起七天期回购即可跨过元旦假期，控制年底风险资产等因素令银行出资相对谨慎，目前仅降逾10个基点(bp)，较前两日跌势明显放缓。

--中国债市动态：现券收益率小涨成交略减，消息面淡静技术回调为主

中国银行间债市周四早盘现券收益率小涨；消息面较为淡静，主要是现券本周以来走势向好，收益率连续下行后，技术面有一定的调整需要，成交较此前略减。

【外汇】

--中国外汇：明年贸易顺差仍高，应加强境资本流动双向监测--外管局官员

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛撰文表示，2015年中国将继续保持较大规模的外贸进出口顺差，跨境资本流动的双向波动将更为频繁，下一阶段要切实加强对跨境资本流动的双向监测预警。

--中国汇市：人民币收扬创一周新高，圣诞假期流动性欠佳加剧波动

中国人民币兑美元即期周四收盘劲扬至逾一周新高。因隔夜美元指数 在触及近九年高点后回落，带动今日人民币中间价终结连五日回调后小幅走升，加上延续昨日尾盘的客盘结汇力量犹在，带动即期走强。。

--离岸人民币：三季度国际使用再创新高，资本项目下资金流动推动--中国银行

中国银行最新发布的三季度末离岸人民币指数（ORI）显示，资本项目下的资金流动推动人民币在离岸金融市场使用水平提高。2014年三季度中国银行ORI指数为1.19%，较上季度上升0.06个百分点，继续创下人民币在国际金融市场使用水平的新纪录。

--离岸人民币：台湾将放宽宝岛债发行上限由250亿至450亿

台湾金融监督管理委员会周三稍晚指出，将放宽宝岛债(台湾发行的人民币债券)发行上限由250亿至450亿，且销售对象也研议放宽至一般投资人。这有望更进一步活络台湾离岸人民币市场。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指大幅收升3.4%，“一带一路”等主题股领涨大盘

中国股市沪综指周四大幅收升3.4%，今日早盘股指在金融股的带领下反弹上扬，午盘后“一带一路”等主题股带领个股出现普涨。分析师指出，近日大幅调整后，部分资金选择调整较充分的金融股、周期类股票重新进场，股指得到推升。

--中国证券：联讯证券拟在新三板增发募集不超30亿元，以补充资本金

在中国全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌的证券公司--联讯证券公告称，拟增发不超过20.55亿股人民币普通股，募集资金不超30亿元人民币，主要用于补充公司资本金。

--中国个股：利源精制拟非公开募集30亿元，用于轨道车辆整车制造

中国装备制造上市公司--利源精制周四公告非公开发行股票预案，拟以不低于19.32元/股，非公开发行不超过1.56亿股，募集资金30亿元，与日本三井物产金属共同实施 “轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目”。 (完)