台湾汇市：台币早盘实质交投量缩持平整理，海外耶诞假期令交投转淡

路透台北12月25日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易量缩持平整理。交易员表示，今日亚洲盘包括韩国、香港及新加坡等地皆适逢耶诞假期休市，尽管台湾市场照常开放，但对他国汇率暂难抛补，令台币盘初交投远不如上日热络。
汇银人士指出，进口商眼见台币实质交投回稳转趋观望，出口商在目前价位则倾向维持惜售美元态度不变，至于外资交投较趋于安静，今日台币料暂在31.8附近徘徊。
〞已经累了好几天，今天先休息一下。〞一位本地官股银行交易员说。
今日虽然东京、台湾及中国市场仍然开放，但许多外国投资者离场度假。亚洲其他主要国家和地区市场休市，包括澳洲、新加坡、香港和韩国。伦敦和纽约市场今日也将关闭。
当地时间10:03，台北外汇成交量为1.02亿美元，上日同时段成交量为2.89亿美元，盘初交投明显归于平静。
台币早盘交易区间落在31.780-31.814；今日台币实质交投区间暂看在31.750-31.830。上交易日主要区间在31.778-31.894。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；一个月远汇报价 暂报31.759/775左右，上日纽约盘收在31.773。
本地时间10:26时，台股 小跌约0.16%；美元兑日圆 周四亚洲早盘微跌，圣诞假日期间交投极其清淡。不过美元守住了最近的多数涨幅。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.750-31.830
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(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)