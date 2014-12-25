离岸人民币：三季度国际使用再创新高，资本项目下资金流动推动--中国银行

路透北京12月25日 - 中国银行 最新发布的三季度末离岸人民币指数（ORI）显示，资本项目下的资金流动推动人民币在离岸金融市场使用水平提高。2014年三季度中国银行ORI指数为1.19%，较上季度上升0.06个百分点，继续创下人民币在国际金融市场使用水平的新纪录。

数据并显示，2014年第三季度，全球外汇交易量较上季度略有下降，同期人民币外汇交易量上升约5.9%，人民币外汇交易占全球外汇交易量的份额上升至3.93%，较上一季度提升0.26个百分点。

“境外人民币存款在所有币种离岸存款中的份额上升以及人民币在外汇交易中的使用份额上升继续推动 ORI指数上涨。”新闻稿称。

新闻稿并称，三季度德国和韩国新获得RQFII额度各800亿元，“沪港通”正式开放，资本项目下人民币使用渠道拓宽，境外人民币用于权益类投资的规模增加，提振了指数整体表现。

离岸人民币存款方面，9月末离岸人民币存款约为2.78万亿元，较6月末上升9.43%，升幅较上季度环比升幅扩大3.55个百分点；离岸人民币存款占全球所有货币离岸存款的比重上升至1.69%，较上半年末提升0.14个百分点。

数据并显示，韩国成为新的离岸人民币业务热点地区，人民币存款大幅上升。9月末，韩国人民币存款接近1,300亿元人民币，较6月末增长近一倍。

新闻稿称，离岸人民币中心的规模和范围继续扩大。跨境人民币收付量的区域分布仍以亚欧为主，北美增长较快。加拿大、韩国、新加坡等地人民币外汇交易增长突出，分别较上季度增长约30%、20.7%和20.4%。德国、法国及卢森堡等欧洲国家人民币外汇交易量较上季度略有下降。

新闻稿并指出，市场环境变化对人民币离岸市场发展产生重要影响。第三季度末，境内外人民币汇差水平扩大，反映出境外对人民币的贬值预期，这一状况是否延续至第四季度，对人民币离岸使用水平将产生怎样的影响，需要持续留意。

今年3月11日，中国银行向全球首发“离岸人民币指数”。这是中国银行继去年推出“跨境人民币指数”（CRI）之后，向市场推出的又一个综合反映人民币国际化水平的指数。（完）

更多细节，请点选中国银行网站：here (发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)