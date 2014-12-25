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亚洲 | 2014年 12月 26日 星期五 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--12月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                          　 公布时段       预估值      前值
    
    0130 日本加班工资                               　　　  11月          --       +0.4%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段        现值      预估值
       
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                　　     　11月   　　+16.9%  　    --      
             房屋开工(较上年同期)                             　　　　 -14.3%    -13.3%     
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                   　　 　 11月   　   +0.4% 　  +0.2%      
                         (较上年同期)                       　　　   　 -2.5%　   -3.8%      
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 　　　 11月  　 　 +2.7%　   +2.7%      
             全国整体CPI                                          　　　+2.4%　　　  --       
             东京地区核心CPI(较上年同期)           　　  　 12月     　 +2.3%　   +2.3%      
             东京地区整体CPI                                　　　　  　+2.1%　　    --       
    2330 日本求才求职比                           　　 　   11月 　   　 1.12　　  1.10       
             失业率                                          　　　  　　3.5%　    3.5%       
    2350 日本工业生产                            　　　 11月初值     　 -0.6%　   +0.8%      
             一个月预估值                                         　　　+3.2%　　　  --       
             两个月预估值                                        　　　 +5.7% 　　   --       
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    　　　 11月     　 +0.4%　   +1.1%      
    (完)
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