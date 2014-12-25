《全球主要央行动态》--12月25日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月18日-12月25日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储)上周三释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。部分联储官员陆续发表讲话，就联储内部升息时机的考虑提供了一些线索：

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，明年美国通胀率可能仍远低于2%目标，但不会阻碍美联储的升息计划。他认为明年6月看来是考虑何时升息的适当时间。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，他支持美联储在本周政策声明中加入“耐心”一词，用于描述利率指引。他表示，虽然通胀率目前低于委员会的2%目标，但联储应该在通胀上升之前升息，而不是之后。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美联储本应为自己留出更大的弹性空间，能够在美国经济继续改善的情况下提早升息。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则表示，明年升息可能对美国通胀带来“不能接受的”下滑风险。

此外芝加哥联邦储备银行的一份研究报告显示，尽管失业率飞速下降，但美国就业市场的疲弱情况或许要比失业率数据所暗示的更严重一些。报告认为有必要继续执行宽松货币政策。

**欧洲**

欧洲央行上周四表示，将从明年1月22日的会议起，发布货币政策讨论的例行记录。欧洲央行称，记录将在每次会议四周之后公布。

欧洲央行继续讨论进一步放宽政策的可能性：

欧洲央行官员正在考虑通过何种途径，来确保在新一轮量化宽松中将获利最大的较弱国家来承担更多风险及成本。不愿具名的官员向路透表示，欧洲央行应该要求希腊或葡萄牙等国央行额外拨备资金或准备金，用于弥补购债可能造成的损失。这反映出这些国家债券的风险性。此举将有助于说服犹豫不决的德国支持购买公债的计划。

管理委员会委员柯恩称，欧洲央行应开始购买政府债券，以应对欧元区欠佳的投资人信心和低通胀问题。他指出，欧洲央行已经等得太久，而购买政府公债可能是刺激欧元区经济活动、击退通缩压力的一项手段。

副总裁冈斯坦西欧表示，预计未来几个月欧元区的通胀率将为负，但如果这只是暂时现象，他觉得这算不上通缩风险。他表示，明年欧洲央行将如何进一步放宽货币政策，这一点还未有定论，央行将在2015年初评估今年所采取措施的效果。

管委韩伟森对南德日报表示，欧洲央行任何购买政府公债的行动都将“非常勉强”，不应轻率地做出这样的决定。

瑞士央行上周四意外对在央行的活期存款账户余额实施负利率，以期遏制投资者出于对俄罗斯危机与油价跌势的担忧，而实施的避险买盘。瑞士央行在简短声明中表示，将对余额超过1,000万瑞郎的活期账户实施负0.25%的利率，并将三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标区间扩大至负0.75%至正0.25%。

瑞士央行会后还表示，已干预外汇市场，由于俄罗斯危机引发对避险货币的需求，促使央行采取措施。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，近期油价下跌与两年内通胀预期的前景是两码事，在制定货币政策时，会参照约两年内预期的通胀情况。

另一位委员迈尔斯也撰文表示，英国通胀率下滑并未带来通缩风险，目前没有必要采取更多刺激经济的举措。迈尔斯称，在明年8月他的央行任期结束前，他有可能一直不赞同升息。他并指出金融市场对于英国首次升息时间的预期可能仅落在明年较晚时候。

**中国**

中国证券报周一援引中国央行副行长潘功胜在第五届财新峰会上表述称，下一步将加快推进利率市场的改革，扩大金融机构市场化定价的范围。目前推出了金融机构同业存单的发行，下一步，将推出针对企业和个人的大额存单的发行。

中国央行周二发布新闻稿称，已与尼泊尔央行签订双边结算与合作协议补充协议，中尼人民币结算将从边境贸易扩大到一般贸易，并扩大地域范围，这将进一步促进双边贸易和投资增长。

央行周一发布新闻稿称，已与泰国银行续签双边本币互换协议，规模为700亿元人民币/3,700亿泰铢，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

**日本**

日本央行上周五维持货币政策不变，对经济的评估更为乐观，坚信与首相安倍晋三为重振经济做出的共同努力将促使企业提高薪资和投资。这是安倍12月14日赢得大选以来的首次央行利率审议结果。央行上调了对经济的评估，未受近期市场震荡和脆弱的消费者信心影响。日本央行在政策声明中说，“经济继续温和复苏趋势，”整体上4月上调消费税带来的痛苦减轻。央行还上调对出口和产出的评估，显示其对日本经济在第三季脱离衰退具有信心。

央行总裁黑田东彦在随后的记者会上对实现央行的通胀目标表示了信心，力图消除有关全球油价暴跌将拖慢通胀上升并迫使央行再度放宽政策的臆测。他表示，积极的经济周期仍然完好，日本经济继续温和复苏趋势，消费税上调的影响正在消退。他相信长期而言通胀预期仍将上升，QQE正发挥其预想效果。若有必要，央行将尽可能久地维持宽松政策，以稳步实现2%的通胀目标。

日本央行11月政策会议记录显示，在扩大刺激政策三周之后，央行政策委员会委员罕见地呼吁政府，应稳步推进改善财政的措施。委员们重申，维护财政管理的信誉极其重要，出于这个原因，他们希望政府稳步推进旨在建立可持续财政结构的措施，”根据会议记录，有两名政府代表出席了政策会议，其中一名代表称，政府“很重视”委员们的意见，并“承认政府将努力维护这种公信力”。在11月18-19日的会议上，日本央行维持货币政策不变。许多委员对消费者信心恶化表示关切，并警告油价下滑将暂时压制消费物价的上涨。

日本央行副总裁岩田规久男对央行的大规模刺激计划进行辩护，强调刺激计划导致的日圆走软将提升企业获利和个人薪资，从长远来看会使企业和家庭受益。

**俄罗斯**

俄罗斯央行周三表示将在明年帮助主要出口商对海外债务进行再融资。央行表示，将出借美元和欧元给那些愿把海外债务作为担保品的大型企业。此举意谓着国家将为企业承担信用风险。央行表示，周三采取的措施旨在“帮助俄罗斯出口商对近期到期的外币海外债务进行再融资，目前他们进入国际资本市场融资的能力受到限制。”央行称，这些放贷操作也将有助于卢布汇率回到更符合基本面的水平，并降低其波动性。贷款将通过标售来提供，期限最长一年，最低利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码0.75个百分点。

此外，俄罗斯央行周一称，为防止中型银行Trust Bank破产，将向其最多提供300亿卢布(5.3亿美元)，这是当前卢布危机中出现的首例金援案。央行的存款保险机构在声明中称，周一它亦将接管Trust Bank。

俄央行上周五还表示，12月19日将外汇互换限额从20亿美元提高至100亿美元，以缓解货币市场卢布短缺的局面。

**其他央行**

韩国央行周三誓言2015年将维持宽松货币政策立场，此前调查显示12月消费者信心降至20个月低位，通胀预期亦降至纪录低点。央行在2015年政策声明中指出，倘若2015年通胀压力升高，则可能降低“政策宽松力度”。但央行补充道，即使出现这种情况，该行将会“谨慎因应”。央行还表示，韩国经济复苏将较为温和，通胀率将维持在低位，此外全球经济仍面临“下档”风险。

巴西央行预计未来两年通胀率仍将高于政府目标区间中点4.5%，暗示该央行或将继续通过积极加息来遏制价格上涨。央行将2015年通胀率预估值从之前的5.8%上调到6.1%，并预期2016年时将降至5%。在通胀报告中，巴西央行表示将尽一切可能实现通胀率进入长期下行通道，令2016年通胀率降至4.5%。

台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续14季维持利率不变，符合市场的预期。央行并称，油价明显下跌，多数国家通膨减缓，有利全球景气；台湾明年物价上涨压力减轻。央行在新闻稿中指出，全球景气复苏仍缓，台湾经济稳定成长，台湾经济与日本有别，目前货币情势有助台湾整体经济。

(完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......