中国汇市：人民币早盘大涨创一周新高，圣诞假期流动性欠佳加剧波动

* 人民币即期劲扬创逾一周新高

* 中间价结束连五日回调后走升

* 圣诞假期间离岸市场成交清淡无方向

* 在岸市场流动性不佳加剧市场波动

路透北京12月25日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘大涨至逾一周新高。因隔夜美元指数 在触及近九年高点后回落，带动今日人民币中间价终结连五日回调后小幅走升，加上延续昨日尾盘的客盘结汇力量犹在，带动即期早盘走强。

交易员称，由于圣诞假期，人民币离岸市场成交稀少，受此影响，在岸人民币市场亦流动性不佳，方向很不明朗，市场波动加剧，少量的客盘结汇即带动早盘最大急升233个点子。

“（早盘走升）应该是客盘推动，昨天就有巨额结汇，各种砸。...国内其实也不算活跃，最近都是客盘推动，没什么方向，也没什么大的趋势。”一外资行交易员指出。

北京时间11:34，人民币兑美元即期报6.1966元，最高报6.1930元，创12月17日以来的一周新高，上日收报6.2163元。今日人民币兑美元中间价 为6.1213元，上日中间价为6.1247元。截止北京时间11:30，人民币兑美元即期成交额 仅为53亿美元，显示流动性明显较少。

一国有大行交易员亦指出。现在人民币汇率短期没有明确的方向，双边走的可能性都存在，主要还是看美元指数的走向，但短期内美元指数仍有回调需要。

而中长期看，人民币汇率亦有走强基础。中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛撰文表示，2015年中国将继续保持较大规模的外贸进出口顺差，跨境资本流动的双向波动将更为频繁，下一阶段要切实加强对跨境资本流动的双向监测预警。明年人民币将继续维持对美元、欧元、日元等主要国际货币的正利差。

全球汇市，美元兑日圆周四亚洲早盘微跌，圣诞假日期间交投极其清淡。不过美元守住了最近的多数涨幅。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3535/85，上日尾盘为6.356。

北京时间11:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2131/51元，上一交易日尾盘报6.2238元。