韩国经济：企划财政部拟对企业现金储备“过多”征税，计划已敲定细节

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透首尔12月25日 - 韩国政府对企业持有“过多的”现金储备课税的计划，已敲定最终细节。此一计划的主旨在于推动企业将更多的获利分配在股息、薪资与投资上。
韩国企划财政部一名官员表示，这项税负将适用于企业在2015年至2017年的营业所得，以2013年财务数据为基准的模拟显示，受影响的韩国企业将多达700家，其中多数为大型企业。
韩国国会在12月2日通过该项计划，同时通过了2015年政府预算案。财政部周四公布了判断企业现金储备是否过多的计算准则。
根据这项准则，如果一家企业花费在股息支出、加薪或投资的金额，低于最终获利的80%，将被课征此一税负。
“以2013年的业绩结果计算，适用计划的企业约700家，但实际数字有可能下降到零这么低，”负责税负与关税的次官Moon Chang-yong表示。
他拒绝预估该计划能获得多少收入，表示政策的目标并非在于课税，而是鼓励企业尽可能将获利花费在提升家户收入与国内需求上。
除了这项计划之外，对于加薪或加派股息幅度远超全国平均或企业本身最近水平的企业，财政部还给予税收优惠，期限也为三年。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。