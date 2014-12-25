韩国经济：企划财政部拟对企业现金储备“过多”征税，计划已敲定细节

路透首尔12月25日 - 韩国政府对企业持有“过多的”现金储备课税的计划，已敲定最终细节。此一计划的主旨在于推动企业将更多的获利分配在股息、薪资与投资上。

韩国企划财政部一名官员表示，这项税负将适用于企业在2015年至2017年的营业所得，以2013年财务数据为基准的模拟显示，受影响的韩国企业将多达700家，其中多数为大型企业。

韩国国会在12月2日通过该项计划，同时通过了2015年政府预算案。财政部周四公布了判断企业现金储备是否过多的计算准则。

根据这项准则，如果一家企业花费在股息支出、加薪或投资的金额，低于最终获利的80%，将被课征此一税负。

“以2013年的业绩结果计算，适用计划的企业约700家，但实际数字有可能下降到零这么低，”负责税负与关税的次官Moon Chang-yong表示。

他拒绝预估该计划能获得多少收入，表示政策的目标并非在于课税，而是鼓励企业尽可能将获利花费在提升家户收入与国内需求上。