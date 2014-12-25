《国际主要央行公开市场操作一览》--12月25日

路透上海12月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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12/24 两天逆回购 -532.37 0.05%

12/23 隔夜逆回购 -555.74 0.05%

12/22 隔夜逆回购 -591.59 0.05%

12/22 14天逆回购 -495.00 0.10%

12/19 三天逆回购 -664.23 0.05%

12/18 隔夜逆回购 -594.73 0.05%

《本周主要新闻》

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，明年美国通胀率可能仍远低于2%目标，但不会阻碍美联储的升息计划。他认为明年6月看来是考虑何时升息的适当时间。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/22 七天期反向交易 1,191.619 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行上周四表示，将从明年1月22日的会议起，发布货币政策讨论的例行记录。欧洲央行称，记录将在每次会议四周之后公布。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 178,480

上周三 174,390

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当期变化 +4,090

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行上周五维持货币政策不变，对经济的评估更为乐观，坚信与首相安倍晋三为重振经济做出的共同努力将促使企业提高薪资和投资。这是安倍12月14日赢得大选以来的首次央行利率审议结果。央行上调了对经济的评估，未受近期市场震荡和脆弱的消费者信心影响。日本央行在政策声明中说，“经济继续温和复苏趋势，”整体上4月上调消费税带来的痛苦减轻。央行还上调对出口和产出的评估，显示其对日本经济在第三季脱离衰退具有信心。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行835亿台币存单。与当日存单到期金额859.5亿台币相较，存单发行余额减24.5亿。

--台湾央行周二公布，共发行947亿台币存单。与当日存单到期金额955亿台币相较，存单发行余额减8亿。

--台湾央行周一公布，共发行2,033.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,128.5亿台币相较，存单发行余额减95亿。 (完)