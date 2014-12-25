台湾汇市：台币量缩收升结束连六贬，年底前料待去化出口商抛汇卖需

* 台币量缩收升结束连六贬 * 海外耶诞假期令交投转淡 * 年底出口商抛汇卖需增温 * 明日主交投暂看31.68-31.75 路透台北12月25日 - 台币兑美元 周四微幅收高，结束连六日贬值。交易员表示，今日 亚洲盘包括韩国、香港及新加坡等地皆适逢耶诞假期休市，尽管台湾市场照常开放，但对他国汇率暂难抛补， 令台币交投转趋于平静，年底前料待去化出口商抛汇卖需，短线台币暂在31.7附近稍事整理。 汇银人士指出，目前市场多数预期短线台币低点已过，今日盘中出口商在31.75附近即进场抛汇，随着年 底出口商抛汇量能增温，略有助于台币区间微升，惟进口商在31.700下方美元买盘仍在，使台币交投回归区间 盘，明日台币实质交投区间暂看在31.68-31.75。 〞之前进口商已经被骗很多，现在换出口商急了。〞一位本地官股银行交易员说。 资金流向方面，交易员并称，今日盘面主要消化出口商抛汇卖需，而交投空洞致美元承接力道稍嫌薄弱， 进口商则在31.700下方买汇量能才趋于明显，至于外资交投则趋于安静。 今日虽然东京、台湾及中国市场仍然开放，但许多外国投资者离场度假。亚洲其他主要国家和地区市场休 市，包括澳洲、新加坡、香港和韩国。伦敦和纽约市场今日也将关闭。 今日台币主要交易区间在31.686-31.849，上日交易区间在31.778-31.894。交易员预估明日台币主交投区 间在31.680-31.750。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度稍有扩大；一个月 远汇报价 尾盘在31.725/31.743左右，上日纽约盘收在31.773。 日圆周四上涨，市场因圣诞假期成交极其清淡。不过美元仍距离本周所及高点不远，主要经济体货币政策 前景的差异支撑美元触及高点。 台湾股市周四量缩微跌结束连五日收涨，暂报9,158.70点。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超14.1 9亿台币，连续五个交易日买超共计184.02亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/25(四)：香港、韩国及新加坡市场休市。 12/26(五)：香港市场休市。 12/27(六)：台湾金融市场开市。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.753 31.815 31.686-31.849 31.815 4.97 8.75 元太外汇经纪公司 31.750 31.815 31.690-31.829 31.815 1.79 3.27 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.010 -0.020/-0.005 美元/台币六个月期 -0.105/-0.065 -0.095/-0.060 (完)