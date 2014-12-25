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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 16:36 BJT

台湾汇市：台币量缩收升结束连六贬，年底前料待去化出口商抛汇卖需

* 台币量缩收升结束连六贬
    * 海外耶诞假期令交投转淡
    * 年底出口商抛汇卖需增温
    * 明日主交投暂看31.68-31.75

    路透台北12月25日 - 台币兑美元  周四微幅收高，结束连六日贬值。交易员表示，今日
亚洲盘包括韩国、香港及新加坡等地皆适逢耶诞假期休市，尽管台湾市场照常开放，但对他国汇率暂难抛补，
令台币交投转趋于平静，年底前料待去化出口商抛汇卖需，短线台币暂在31.7附近稍事整理。
    
    汇银人士指出，目前市场多数预期短线台币低点已过，今日盘中出口商在31.75附近即进场抛汇，随着年
底出口商抛汇量能增温，略有助于台币区间微升，惟进口商在31.700下方美元买盘仍在，使台币交投回归区间
盘，明日台币实质交投区间暂看在31.68-31.75。
    
    〞之前进口商已经被骗很多，现在换出口商急了。〞一位本地官股银行交易员说。
    
    资金流向方面，交易员并称，今日盘面主要消化出口商抛汇卖需，而交投空洞致美元承接力道稍嫌薄弱，
进口商则在31.700下方买汇量能才趋于明显，至于外资交投则趋于安静。
    
    今日虽然东京、台湾及中国市场仍然开放，但许多外国投资者离场度假。亚洲其他主要国家和地区市场休
市，包括澳洲、新加坡、香港和韩国。伦敦和纽约市场今日也将关闭。
        
    今日台币主要交易区间在31.686-31.849，上日交易区间在31.778-31.894。交易员预估明日台币主交投区
间在31.680-31.750。
        
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度稍有扩大；一个月
远汇报价 尾盘在31.725/31.743左右，上日纽约盘收在31.773。
    
    日圆周四上涨，市场因圣诞假期成交极其清淡。不过美元仍距离本周所及高点不远，主要经济体货币政策
前景的差异支撑美元触及高点。 
    
    台湾股市周四量缩微跌结束连五日收涨，暂报9,158.70点。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超14.1
9亿台币，连续五个交易日买超共计184.02亿台币。 
   
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    12/25(四)：香港、韩国及新加坡市场休市。
    12/26(五)：香港市场休市。    
    12/27(六)：台湾金融市场开市。

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.753    31.815  31.686-31.849   31.815     4.97    8.75
                                                                         
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