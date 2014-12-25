《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *神华集团 600 60 4 12/26簿记建档 农业银行 AAA 12/29 12/30

中信银行 ======================================================================================= 国电集团 500 40 9 推迟发行 农业银行 AAA -- --

民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *久泰能源 8 4 12 12/30簿记建档 建设银行 AA- 12/31 1/4 内蒙古有限公司 ======================================================================================= 东吴证券 31 4 3 12/26招标 浦发银行 AA+ 12/29 12/30 (最高发行余额) ======================================================================================= 亚邦投资 5.6 2.6 6 12/29簿记建档 民生银行 AA- 12/30 12/31 控股集团 ======================================================================================= 中原证券 17 5 45天 12/29招标 中信银行 AA+ 12/30 12/31

(最高发行余额) ======================================================================================= 广发证券 124 30 3 12/29招标 农业银行 AAA 12/30 12/31 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= 内蒙古黄河 14 5 12 12/31簿记建档 中国银行 AA- 1/5 1/6 能源科技集团 ======================================================================================= 鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 电力冶金股份 ======================================================================================= 科达洁能 8 3 12 推迟发行 农业银行 AA -- -- =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 淮南矿业集团 3 3 5 12/26簿记建档 平安银行 AAA 12/29 12/30 ======================================================================================= 淮南矿业集团 20 20 永续中票 12/29簿记建档 兴业银行 AAA 12/30 12/31

(每三年重置一次利率，若不赎回再加300基点) ======================================================================================= 中国南方 50 16 5 12/29簿记建档 建设银行 AAA 12/30 12/31 工业集团 15 3 中国银行 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 ======================================================================================= 南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 建设投资集团 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 推迟发行 浦发银行 AA -- -- =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 北京农业中小 2.4 2.4 3 推迟发行 北京银行 AA+ -- -- 企业集合票据 (北京首创融资担保公司和北京农业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)