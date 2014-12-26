《中国债券市场每日交易备忘》--12月26日

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一、新债发行：
中国进出口银行至多55.1亿元人民币三年期固息增发债10:00-11:00招标
进出口银行至多60亿元七年期固息增发债10:00-11:00招标
神华集团60亿元四个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和中信银行主承
东吴证券 4亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA+)，浦发银行主承
淮南矿业集团3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承
浙江萧山农村合作银行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5999%
宁波银行34亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率5.3000%
徽商银行0.5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.3000%
徽商银行1亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.3000%
厦门农商行6亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5999%
贵州银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5001%
中信银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2001%
广州农商行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率6.0001%
泉州银行4亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.2632%
兴业银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2001%
兴业银行40亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0001%
兴业银行10亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0005%
北京农商行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.4999%
交通银行30亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.6800%
青岛银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.3006%
邯郸银行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5999%
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二、新债上市：
淮南矿业集团20亿元九个月期超短融011481007，票面利率5.60%
阳泉煤业集团15亿元三个月期超短融011499093，票面利率6.40%
无锡国联发展集团6亿元三个月期超短融011499094，票面利率5.50%
中国电信 60亿元一个月期超短融011499091，票面利率5.55%
中国电信70亿元三个月期超短融011499090，票面利率5.30%
中国电信60亿元一个月期超短融011499092，票面利率5.55%
中国铁路物资股份20亿元九个月期超短融011418003，票面利率6.50%
大连海洋渔业集团4亿元一年期短融041461068，票面利率5.62%
上海均瑶集团12亿元一年期短融041458095，票面利率6.5%
新疆天业集团4亿元一年期短融041460121，票面利率5.72%
广东电力发展1亿元三个月期短融041454084，票面利率5.1%
福建六建集团5亿元一年期短融041453122，票面利率8.2%
山东省商业集团7亿元永续中票101460053，票面利率6.8%
山西潞安矿业集团20亿元永续中票101469030，票面利率6.40%
葛洲坝集团5亿元五年期中票101454073，票面利率5.00%
葛洲坝 5.5亿元五年期中票101451063，票面利率4.95%
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三、缴款：
重庆银行14.10亿元384天期浮息(一年定存基准)优先A档信贷资产支持证券1489227，基本利差2.25%
重庆银行2.40亿元566天期浮息(一年定存基准)优先B档信贷资产支持证券1489228，基本利差3.25%
重庆银行2.63亿元931天期零息次级档信贷资产支持证券1489229
财政部250亿元两年期固息国债140030，票面利率3.39%
五矿股份20亿元一个月期超短期融资券
上海复星高科技集团20亿元一年期短融
建投能源 10亿元一年期短融
恒泰证券7亿元三个月期短融
东方航空集团30亿元永续中票
凯乐科技 2亿元五年期中票
北京汽车股份5亿元五年期中票
浙江物产集团40亿元永续中票
保利房地产集团10亿元五年期中票
吉林高速公路集团20亿元七年期中票
中冶科工集团30亿元永续中票
万科 18亿元三年期中票
山西潞安矿业集团10亿元永续中票
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四、还本付息：
陕西农业科技中小企业2.10亿元三年期集合票据1183017到期兑付，票面利率7.80%
中信银行15元九个月期同业存单111408005到期兑付
兴业银行5亿元三个月期同业存单111410051到期兑付
05建元1A 05310110付息
05建元1B 05310120付息
05建元1C 05310130付息
05建元１S 05310140付息
05武城投债 058036付息
06国债09 060009付息
06长沙商行债 062003付息
07建元1A 0731011付息
07建元1B 0731012付息
07建元1C 0731013付息
07湘投债 078091付息
13陕煤化MTN002 101360021付息
08浦发债 080901付息
11京国资01 1180193付息
11京国资02 1180194付息
14平安01 128001付息
14平安02 128002付息
12赣开债 1280483付息
12东台债 1280484付息
12遵国投债 1280485付息
12宝城投债 1280486付息
12萧山经开债 1280487付息
12淮城资债 1280488付息
12德阳建投债 1280489付息
12金海洋MTN1 1282555付息
12德泰MTN1 1282556付息
13南宁城投债 1380342付息
14招商1A 1489019付息
14招商1B 1489020付息
14福元1A 1489044付息
14福元1B 1489045付息
14东风1A 1489054付息
14宝元1A 1489056付息
14宝元1B 1489057付息
14华驭1A 1489064付息
14华驭1B 1489065付息
14邮元1A 1489076付息
14邮元1B 1489077付息
14广汽汇通1A 1489141付息
14广汽汇通1B 1489142付息
14通元1A 1489148付息
14通元1B 1489149付息
01中铁债 7094付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--在上周增持民生银行 5%股份至10%表决权后，中国安邦保险集团本周再度增持民生银行5%股份，至15%表决权，稳固第一大股东位置。
12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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