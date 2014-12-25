中港个股：工行与法兴银行将在跨境人民币和资产管理等多领域加强合作

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透上海12月25日 - 法国兴业银行 与中国工商银行 周四宣布，双方在北京签署业务合作谅解备忘录，两家银行将利用各自的国际和国内优势在相关领域进一步加强和深化合作，合作领域包括跨境人民币业务合作、资产管理等多个领域。
公司新闻稿指出，双方将在跨境人民币业务、现金管理和国际支付、企业贷款和银团贷款、投资银行业务（并购、股票资本市场、债务资本市场及其他咨询和资金筹集业务）、财富和资产管理、托管服务和产品分销（尤其是财富和资产管理结构性产品）等领域展开全面合作。
新闻稿还指出，两家银行将通过各种倡议方案扩大合作并加强交流，利用彼此的优势在中法市场和更广泛的欧洲、美洲、非洲和亚太地区的市场创造新商机。
新闻稿称，凭借法兴银行的全球化网络和中国工行在中国大陆的强大市场优势，两家银行能在广泛的业务领域展开深度合作，为企业和个人客户提供优质服务。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。