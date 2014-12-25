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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 13:45 BJT

****敬告客户：印度金融市场周四因圣诞假期休市，周五恢复交易****

亲爱的客户，您好：

印度股市、汇市和债市12月25日(周四)因圣诞节假期休市，12月26日(周五)将恢复正常交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com(完)
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