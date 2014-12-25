台湾股市：量缩微跌结束连五涨，年底前维持高档狭幅震荡

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透台北12月25日 - 台湾股市周四量缩微跌结束连五日收涨。分析师指出，今日部分个股涨多拉回，出现短线调节卖压，加以权值股少了外资法人关爱而表现黯淡，难以进一步推升指数向上，年底前料以个股表现为主，指数则暂看在高档狭幅区间震荡。
台湾加权股价指数 下跌0.30%或27.48点，报9,158.70点；今日成交初值 为553.91亿台币，上交易日修正后为843.71亿。
福邦证券分析师陈唯泰指出，尽管台股今日量缩微跌，但目前盘势仍偏多解读，年底前交易日所剩无几，对指数表现不用期待太深，年底前将视个股表现，指数则落在既有区间狭幅整理。
〞今天量缩小跌，主要是反应外资放耶诞长假 。〞他说。
今日虽然东京、台湾及中国市场仍然开放，但许多外国投资者离场度假。亚洲其他主要国家和地区市场休市，包括澳洲、新加坡、香港和韩国。伦敦和纽约市场今日也将关闭。
美国股市周三几收平盘，投资人没有找到太多理由可连续第六日推高道琼工业指数和标普500指数，尽管生物科技股强劲且就业市场数据向好。美国股市因圣诞节前而提前收市，周四则休市一天。
本地时间13:33时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.02%，其中日股 下跌0.45%，沪综指 则是上涨1.42%，至于韩股、港股皆因圣诞节休市。(完)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。