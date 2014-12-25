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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 13:51 BJT

台湾股市：量缩微跌结束连五涨，年底前维持高档狭幅震荡

路透台北12月25日 - 台湾股市周四量缩微跌结束连五日收涨。分析师指出，今日部分个股涨多拉回，出现短线调节卖压，加以权值股少了外资法人关爱而表现黯淡，难以进一步推升指数向上，年底前料以个股表现为主，指数则暂看在高档狭幅区间震荡。

台湾加权股价指数 下跌0.30%或27.48点，报9,158.70点；今日成交初值 为553.91亿台币，上交易日修正后为843.71亿。

福邦证券分析师陈唯泰指出，尽管台股今日量缩微跌，但目前盘势仍偏多解读，年底前交易日所剩无几，对指数表现不用期待太深，年底前将视个股表现，指数则落在既有区间狭幅整理。

〞今天量缩小跌，主要是反应外资放耶诞长假 。〞他说。

今日虽然东京、台湾及中国市场仍然开放，但许多外国投资者离场度假。亚洲其他主要国家和地区市场休市，包括澳洲、新加坡、香港和韩国。伦敦和纽约市场今日也将关闭。

美国股市周三几收平盘，投资人没有找到太多理由可连续第六日推高道琼工业指数和标普500指数，尽管生物科技股强劲且就业市场数据向好。美国股市因圣诞节前而提前收市，周四则休市一天。

本地时间13:33时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.02%，其中日股 下跌0.45%，沪综指 则是上涨1.42%，至于韩股、港股皆因圣诞节休市。(完)
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