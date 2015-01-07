《羊年展望》人民币汇率稳字当先，跨境资本流动蛰伏风险

* 2015年人民币继续双向波动

* 监管料仍倾向稳字当先

* 美元升值及跨境资本流动频繁蛰伏风险

* 外部冲击应可控

作者 倪蔚丹

路透北京1月7日 - 告别汇率宽幅震荡的2014年，中国经济减速换挡叠加美联储货币政策的外溢效益，将继续削弱人民币单边升值预期。当美元上涨的潮水涌来，当跨境资本双向流动成常态，“稳”字当先或成为人民币汇率双向波动故事中的羊毫妙笔。

专家和市场人士指出，2015年人民币兑美元即期汇率 料延续双向波动格局，升值动能或略占上风，但跨境资本流动加剧和美元升值等多重不确定性因素均蛰伏其中，监管层料更期望汇率能够维稳，以给减速的中国经济增长形成支撑。

“2015年人民币可能还是和2014年一季度和四季度走法差不多，比如在6~6.3的区间内来回双向波动，因为人民银行需要这个。但真的跌破到6.3或6.35的概率也不大，现在没有很强烈的政策环境允许它。”某大型金融机构金融市场部张涛博士表示。

他强调，这种双向波动是在央行承受范围之内的稳定性的波动，以表达汇率市场化的活性；除非出现小概率事件令资本市场大震荡，资金大量外流，才会打破该平衡。

从政策层面看，中国外汇管理政策与美联储货币政策出现超预期调整的概率均不高，中国稳出口政策的出台和落实均有利于稳定币值；且中国当前致力于降低企业融资成本，监管层为避免加息亦会尽量避免人民币汇率大幅贬值。

从市场层面看，美联储加息预期已被市场消化，且在新兴市场货币不出现超预期崩跌下，美元指数 羊年涨幅料不如去年，因此中国资本外流规模有限，纵使中美利差收窄，人民币贬值压力将有限。

招商证券宏观研究主管谢亚轩在研究报告中指出，2015年发达经济体货币政策分化以及美元资金风险偏好提高等因素，有助于推动国际资本阶段性回流中国，因此美国加息不会导致中国资金全年始终处于外流状态。

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛日前撰文称，2015年中国跨境资本流动的双向波动将更为频繁，下一阶段要切实加强对跨境资本流动的双向监测预警。

2014年可谓人民币双向波动元年。人民币兑美元即期汇率以全年贬值2.42%告别四年升值路，为2009年之后首现；全年中间价贬值0.36%，是2005年汇改以来首次年度下跌。交易人士指出，2014年人民币的波幅虽不大，但双边波动以及市场的动荡程度一定是历年之最。

**双向波动中稳字当先**

基于中国经济增速放缓以及全球经济复苏不确定性仍较大的前提下，“稳字当先”的人民币汇率或成为监管层今年最可能的政策选项，既可稳定出口和鼓励战略层面的资本输出，亦能促进国际收支更趋平衡。

“人民银行对即期汇率的掌控能力较大，无论是中间价还是收盘价。我相信为了稳定出口，央行也会稳定人民币的汇率。”光大证券首席经济学家徐高表示。

中国社会科学院全球宏观经济研究室主任张斌认为，2015年人民币汇率可能维持双向波动，不会大升或大贬。一方面，从经常项目看，人民币将保持升值态势；另一方面，资本项下可能不会有实质性的政策放松，私人部门持有外汇资产仍将面临较多限制，在中国资本管制“宽进严出”的背景下，人民币贬值压力将不会太大。

他并表示，从目前信息判断，中国外汇管理政策与美联储货币政策出现超预期调整的概率均不高，在2015年上半年美联储加息之前，总体不看跌人民币。

“中国国债收益率高于美国，从股市市盈率看，中国的股票比美国便宜，投资回报率比美国高。”北京师范大学金融研究中心主任钟伟说，在美联储加息预期升温的背景下，中国并不会出现资本大量外逃进而令人民币汇率承压。

另外，从维持中国外贸的比较优势来看，人民币亦难以大幅上扬。钟伟撰文称，继续维持人民币强势，很大程度上是有损于中国经济转型的虚张声势。由于制造业产业升级进展并不快，因此中国产品和日韩产品在品质上的差距并没有明显缩小，但价格优势却基本丧失了。

中国央行副行长易纲近期亦表示，完全有理由相信，人民币汇率可以在合理均衡的水平上保持基本稳定。从经济基本面看，中国货物贸易顺差与服务贸易逆差相抵，经常项下总体顺差占GDP将会是较小的比重；而资本项下，中国资本市场对全世界从长期看仍具有吸引力。

针对市场猜测央行可能在2015年进一步扩大人民币汇率波幅，路透采访多位市场交易人士普遍认为，今年央行扩大人民币即期汇率日波幅限制的可能性不高，主因当前2%的日波幅限制实际上从未用足过。

**风险蛰伏但冲击可控**

实际上，监管层今年想要实现维稳的外汇政策目标并非易事。美国独领风骚的经济复苏走势推动美联储加息预期，令强势美元成为2015年人民币汇率面临的最大外部风险，且中美货币政策分化或使未来跨境资本双向流动更趋频繁，加之新兴亚币处于竞贬风口，亦令不少声音猜测人民币恐难独善其身。

不过，考虑到中国资本项目并未完全开放，央行对汇率的掌控力毋庸怀疑，总体来看，外部冲击料可控。

分析人士指出，2015年中国跨境资本流动主要看两个方面，一是中国经济增速是否超预期放缓，二是美联储政策和新兴市场是否发生意外事件。

人民币虽面临风险，但未必会步新兴亚币贬值的后尘，因新兴亚币的波动伴随着短期外债和外储的快速下降，但目前这两个特征在中国还不明显；且中国经济产业结构相对丰富，与资源出口型新兴经济体存在较大差别。

张涛指出，中国短期外债占外债余额的比例接近80%，反映出目前国际投资者仍看好中国，这也是中国有别于其他新兴市场之处。

华泰证券首席经济学家俞平康则称，2015年中国盘活银行体系存量和相对宽松的货币条件有助于对冲资本外流压力。而人民币迎国际化契机，央行将在资本管控的防护下保持货币相对强势，汇率不会发生大幅走贬。

不过，风险不容小觑。中美利差将进一步收窄，资金外流压力加大或令人民币双向波动特征更为明显。数据亦显示，影响中国跨境资本流动的因素正日臻复杂：中国贸易顺差屡创新高但外汇储备下降、本外币正利差但银行结售汇逆差，均是往年少见的数据背离。

“人民币市场交易价与中间价偏离的情况可能会反反复复地出现，这种偏离可能成为一种常态。”广发银行金融市场部外汇交易主管黄毅称，未来资本项下的变动对人民币汇率的影响将愈发明显，即期汇率宽幅震荡的态势亦将在2015年中常现。

中国央行研究局首席经济学家马骏近期表示，中国经济增长率仍然明显高于发达国家，经常性项目仍然处于顺差状态，资本项目也未完全开放，因此国际的利率变化和其他新兴市场国家汇率贬值压力对中国汇率的影响应有限。