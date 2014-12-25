台湾债市：五年券殖利率收低，养券风盛行短券人气旺

* 五年殖利率收低但量能仍淡

* 明年首季无升息担忧，短券仍受欢迎

* 明日五年券103/15区间料在1.10-1.11%

路透台北12月25日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周四收跌。市场逢欧美圣诞假期交易偏淡，不过因交易商偏好养券，买气追捧短券人气最旺。

交易商认为，明年第一季美国没有升息疑虑，且评估后1月的国际消息面干扰度最低，适合作多。今日券商进场持有三年短券，在没有升息议题干扰之下，短券成为买气追捧的对象。

〞年底以前部位抛补而已，不会有大行情，〞一位证券商交易员说。

但交易员同时称，进入第二季以后美国升息可能性大增，市场也无法排除台湾央行因而跟进升息的可能性，但可以确定的是即使台湾央行升息，幅度也会相当缓和，这让短率上扬的幅度有限，也让短券持有者有恃无恐。

不过，尽管今日三年期公债发行前交易的量偏大，但银行的交易商也指出，目前尚无进场的意愿。

上述交易员认为，此期公债发行后，明年再无三年公债的标售，因此其并无交易券的特性。若要养券的话，目前也仍在发行前交易期间，尚且无息。加之目前流动性仍差，没有必要在此时此刻急着进场持券。

〞要就标债时再看就好了，〞她说。

明年财政部首期公债--104/1期三年期公债，将在1月6日标售，9日发行，金额预计350亿台币。

台湾央行第四季理监事会连续第14季维持利率不变，央行并重申，目前货币政策为中性，国际油价走跌利大于弊。分析师预期，油价情势让通膨更加和缓，明年升息时点延后可能性在升高。

周四(25日)美国金融市场休市一日。不少交易员提到，年底欧美地区仍在假期模式，估计美债要有方向性的行情还待明年开年之后。

交易员预估，明日五年券103/15殖利率区间料在1.10-1.11%，10年券103/13料在1.61-1.65%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

10 103/13 -0.50 1.6150 1.6122-1.6200 4.00

5 103/15 -0.70 1.1040 1.1040-1.1060 1.0

3 104/1 -0.75 0.8400 0.8380-0.8450 14.5

本周余日的全球/台湾重要经济事件与数据包括：

12/25(四)：台湾公布11月M2年增率；日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会会议上讲话；日本11 月建筑订单和房屋开工；日本11月失业率和所有家庭支出；日本11月工业生産初值和11月零售销售；香港、韩国市场休市。

12/26(五)：香港市场休市。

12/27(六)：台湾金融市场开市一日。

30 103/16 没有成交

20 103/14 没有成交

10 103/13 1.6150

5 103/15 1.1040