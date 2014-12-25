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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 14:27 BJT

日本股市：淡静交投中收跌终结五天涨势，日本航空大跌

日本航空 下跌4.0%，因媒体报导称，日本政府考虑取消对一
些公司的税项减免；政府给这些公司提供支持，帮助它们摆脱破产的困境
。
    
    权重股软银 与拥有成衣品牌Uniqlo的日本迅销(Fast Retail
ing) 分别下跌1.1%与0.5%。
    
    东证股价指数 下滑0.3%，报1,421.26点。JPX-日经400指数 <
.JPXNK400>同样收跌0.3%至12,923.60点。(完)
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