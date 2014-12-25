版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 14:37 BJT

《全球汇市》日圆兑美元和欧元上涨，圣诞假期市场成交清淡

日本大规模的刺激计划令日本公债收益率承压。指标10年期日债收益率 周四下滑2个基点，至纪录低位0.310%，而期限更短的日债收益率已经跌至负值。

上周两年期日债 收益率跌至负0.040%，周四财务省首次按照负利率出售两年期日债。

随着日本央行继续实施宽松政策，日债收益率预计将守在低位，而相比之下，美联储预计将在明年升息。对政策出现分化的预期扶助美元兑日圆今年迄今上涨了约14%，本月早前触及七年半高位121.86日圆。

外汇研究机构Global-info Co主管Kaneo Ogino称，“本周有些人对美元兑日圆进行获利了结...在美国GDP数据公布后，美元今年年线将会收高。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2217 1.2193 +0.20 -11.12 1.3745

美元/日圆 120.15 120.48 -0.27 +14.10 105.30

欧元/日圆 146.79 146.90 -0.07 +1.42 144.73

美元/瑞郎 0.9837 0.9859 -0.22 +10.18 0.8928

英镑/美元 1.5555 1.5558 -0.02 -6.05 1.6556

美元/加元 1.1611 1.1623 -0.10 +9.33 1.0620

澳元/美元 0.8122 0.8104 +0.22 -8.87 0.8913

新西兰元/美元 0.7738 0.7721 +0.22 -5.70 0.8206

澳元/日圆 97.590 97.640 -0.05 +3.99 93.850

新西兰元/日圆 92.970 93.020 -0.05 +7.59 86.410

英镑/日圆 186.89 187.44 -0.29 +7.20 174.33

澳元/新西兰元 1.0489 1.0484 +0.05 -3.31 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/王洋/杜明霞/王丽鑫/白云/朱晓军/于春红/艾茂林/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐