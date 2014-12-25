《全球汇市》日圆兑美元和欧元上涨，圣诞假期市场成交清淡

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
日本大规模的刺激计划令日本公债收益率承压。指标10年期日债收益率 周四下滑2个基点，至纪录低位0.310%，而期限更短的日债收益率已经跌至负值。
上周两年期日债 收益率跌至负0.040%，周四财务省首次按照负利率出售两年期日债。
随着日本央行继续实施宽松政策，日债收益率预计将守在低位，而相比之下，美联储预计将在明年升息。对政策出现分化的预期扶助美元兑日圆今年迄今上涨了约14%，本月早前触及七年半高位121.86日圆。
外汇研究机构Global-info Co主管Kaneo Ogino称，“本周有些人对美元兑日圆进行获利了结...在美国GDP数据公布后，美元今年年线将会收高。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2217 1.2193 +0.20 -11.12 1.3745
美元/日圆 120.15 120.48 -0.27 +14.10 105.30
欧元/日圆 146.79 146.90 -0.07 +1.42 144.73
美元/瑞郎 0.9837 0.9859 -0.22 +10.18 0.8928
英镑/美元 1.5555 1.5558 -0.02 -6.05 1.6556
美元/加元 1.1611 1.1623 -0.10 +9.33 1.0620
澳元/美元 0.8122 0.8104 +0.22 -8.87 0.8913
新西兰元/美元 0.7738 0.7721 +0.22 -5.70 0.8206
澳元/日圆 97.590 97.640 -0.05 +3.99 93.850
新西兰元/日圆 92.970 93.020 -0.05 +7.59 86.410
英镑/日圆 186.89 187.44 -0.29 +7.20 174.33
澳元/新西兰元 1.0489 1.0484 +0.05 -3.31 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/王洋/杜明霞/王丽鑫/白云/朱晓军/于春红/艾茂林/戴素萍)
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路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。