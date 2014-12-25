企业并购：三井住友银行已同意收购花旗在日本的零售银行业务

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透东京12月25日 - 三井住友银行(SMBC)周四表示，已同意收购花旗集团 在日本的零售银行业务，并将其与子公司三井住友信托银行合并。
收购价格并未披露。但熟知交易的消息人士对路透表示，三井住友银行将以大约400亿日圆(3.33亿美元)收购。三井住友银行为三井住友金融集团 旗下分支。
花旗表示，交易预计于2015年底完成，有待监管机关批准。
花旗集团10月曾表示，将退出11个市场的消费者银行业务，以删减成本，其中包括日本。花旗的日本消费金融业务，受贷款需求疲弱与利差下滑打击。(完) (编译 陈宗琦；审校 朱晓军)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。