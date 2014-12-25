版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 15:25 BJT

企业并购：三井住友银行已同意收购花旗在日本的零售银行业务

路透东京12月25日 - 三井住友银行(SMBC)周四表示，已同意收购花旗集团 在日本的零售银行业务，并将其与子公司三井住友信托银行合并。

收购价格并未披露。但熟知交易的消息人士对路透表示，三井住友银行将以大约400亿日圆(3.33亿美元)收购。三井住友银行为三井住友金融集团 旗下分支。

花旗表示，交易预计于2015年底完成，有待监管机关批准。

花旗集团10月曾表示，将退出11个市场的消费者银行业务，以删减成本，其中包括日本。花旗的日本消费金融业务，受贷款需求疲弱与利差下滑打击。(完) (编译 陈宗琦；审校 朱晓军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐