台湾央行：共发行3,150亿台币存单，存单发行余额减18.5亿

标题新闻：美国总统特朗普称，在同墨西哥和加拿大领导人通话后决定不退出NAFTA而是重新磋商
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北12月25日 - 台湾央行周四公布，共发行3,150亿台币存单。与今日存单到期金额3,168.50亿台币相较，存单发行余额减18.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,114.0
91天期 0.93 29.0
182天期 1.05 7.0
央行上日共发行835亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,733.80亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为632亿台币，累积超额准备为4,537亿台币、加计前期1%的超额准备为6,295亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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