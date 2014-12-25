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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 15:28 BJT

金属期市：沪铜期货小幅上涨，因预期将有激励性政策出台

上海期货交易所主力3月期铜 上涨0.29%，结算价报每吨45,630元人民币。伦敦金属交易所(LME)于圣诞节与节礼日休市。

“由于经济放缓，中国的铜消耗一直相当疲弱，而年底信贷紧张也进一步打击需求，”金瑞期货分析师Yan Duanhong表示。

“但北京政府将放宽流动性的传言，支撑了铜价。”

伦铜周三下跌，因美元上涨、油价下跌和全球最大铜消费国中国需求前景不断减弱，盖过美国经济持续强劲对期铜的支持。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 王洋/白云)
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