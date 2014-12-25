金属期市：沪铜期货小幅上涨，因预期将有激励性政策出台

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
上海期货交易所主力3月期铜 上涨0.29%，结算价报每吨45,630元人民币。伦敦金属交易所(LME)于圣诞节与节礼日休市。
“由于经济放缓，中国的铜消耗一直相当疲弱，而年底信贷紧张也进一步打击需求，”金瑞期货分析师Yan Duanhong表示。
“但北京政府将放宽流动性的传言，支撑了铜价。”
伦铜周三下跌，因美元上涨、油价下跌和全球最大铜消费国中国需求前景不断减弱，盖过美国经济持续强劲对期铜的支持。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 王洋/白云)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。