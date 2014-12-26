重温稿-台湾货币市场：182天期国库券决标贴现率料在0.60-0.65%

* 标售标的：财103-10期182天国库券

* 标售时间：周五(26日)

* 标售金额：350亿台币

* 预测区间：0.60-0.65%

* 受访机构：六家

路透台北12月25日 - 台湾央行周五将代财政部标售182天期国库券。路透调查显示，受到年底因素影响，本期国库券决标贴现率料落在0.60-0.65%间，较8月同天期国库券决标贴现率0.41%大幅走高约20基点。

路透周四访谈六家金融机构，其中包括两家本地金融机构及四家外商银行，预估区间低位在0.53%，高位在0.70%。

货币市场资金调度人士指出，本周标售的91天期国库券受到年底因素影响，外商银行下标意愿不高，导致利率大幅扬升至0.500% ，明日将标售的182天期国库券预料买气受到严峻考验，且有下标意愿的银行也将顺势将利率高写，将使得标售利率向近日的银行间两周拆措利率区间0.60%附近靠拢。

〞影响91天的年底因素没有道理不会影响182天...只是该往上加几个基点的问题而已。〞一外资银行交易员说。

受访银行对182天应较前次同天期标售上行力道看法分歧，导致预估区间高低位相差至17基点。

部分外资银行明确指出，不会参与此次标售，因近来游资不多，且年底帐面不愿再做调整。但也有外资银行交易员指出，91天期标售结果不弱，将加大182天期的下标意愿，从低至高的不同利率标单都会下齐，以争取最高受益利率。

部分本地银行也指出，将参与此次标售，因预估利率有机会走高。

此外，市场人士认为，国库在农历年前都有借款需求，预估截标的机会不大，但如果利率过份走高，仍不排除截标可能，初步估国库不会认利率高过0.70%。

财政部过去两年曾有三度不足额标售国库券的纪录，分别是今年5月的28天期截在0.319%，2013年12月标售的91天期截在0.58%，以及2013年9月标售的273天期截在0.500%。

此外，明日标售182天国库券的同时，将有财102-13期364天国库券350亿台币同步到期，也增加标售变数。不过多数交易员认为，年底时节资金分配较为不均，到期国库券游资能否化为投标动能难以估计。

本期182天国库券将在下周一(29日)发行。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2014年

12月24日 91 300 0.500 1.94

8月13日 182 200 0.410 4.36

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5* 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5* 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62