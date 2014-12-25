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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 15:35 BJT

中国金融：11月末银行业总资产165.53万亿元，同比增长13.9%--银监会

路透北京12月25日 - 中国银监会周四发布银行业监管统计月度指标显示，截至11月末，银行业金融机构总资产165.53万亿元人民币，同比增长13.9%；总负债为153.49万亿元，同比增长13.4%。

统计指标显示，商业银行总资产11月末为128.36万亿元，同比增长13.5%；总负债118.91万亿元，同比增长12.9%。

按机构划分，大型商业银行11月末总资产达到66.98万亿元，同比增长9.1%，占银行业金融机构总资产比例40.5%。总负债61.81万亿元，比上年同期增长8.4%，占银行业金融机构比例40.3%。

11月末股份制商业银行总资产为30.57万亿元，同比增长14.8%，占银行业机构总资产比例为18.5%。总负债28.69万亿元，比上年同期增长14.3%。（完）

欲浏览更多数据请点选银监会网站(www.cbrc.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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