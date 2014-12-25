《路透晚报》--12月25日日间新闻摘要（国际版）

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
[市场摘要]
--日本股市：淡静交投中收跌终结五天涨势，日本航空大跌
日本股市收跌，因圣诞节而交投淡静，而投资者在连涨五天后了结获利。交易量创9月1日以来最低。日经指数收跌0.3%，收在17,808.75点。该指数在12月16-24日间攀升6.6%，受市场对美国经济增长的乐观情绪提振。
东证股价指数下滑0.3%，报1,421.26点。JPX-日经400指数同样收跌0.3%至12,923.60点。
--中国股市：沪综指大幅收升3.4%，一带一路”等主题股领涨大盘
中国股市沪综指大幅收升3.4%，今日早盘股指在金融股的带领下反弹上扬，午盘后“一带一路”等主题股带领个股出现普涨。分析师指出，近日大幅调整后，部分资金选择调整较充分的金融股、周期类股票重新进场，股指得到推升。
沪综指收报3,072.54点，涨100点或3.36%，上证A股今日成交3,788亿元人民币，上个交易日为3,785亿元。沪深300指数收报3,335.42点，涨3.25%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,374点，涨3.88%，成交1,706,499手，沪股通130亿元额度使用0亿元
--香港股市：因假期休市。
--汇市：日圆兑美元和欧元上涨，圣诞假期市场成交清淡
日圆上涨，市场因圣诞假期成交极其清淡。不过美元仍距离本周所及高点不远，主要经济体货币政策前景的差异支撑美元触及高点。
东京汇市照常开市，给予日本出口商卖出美元的机会。但许多外国投资者离场度假，亚洲其它一些主要国家和地区市场也休市，包括澳洲、新加坡、香港和韩国。欧洲和北美市场今日也将休市。
0849 GMT时，美元兑日圆下跌约0.28%至120.14；0850 GMT时，欧元兑日圆微涨约0.04%至146.93；0851 GMT时，欧元兑美元上涨0.39%，至1.2240，但距离美国GDP数据公布后所触及的28个月低点1.2165不远。
0852 GMT时，美元指数小跌约0.27%至89.722，美国GDP数据后一度冲高至90.159的2006年3月来最高。
--国际油市：因假期休市。
--全球金市：因假期休市。
--金属期市：沪铜期货小幅上涨，因预期将有激励性政策出台
沪铜小幅上涨，因预期官方出台新举措激活经济而受到提振，尽管国内铜需求持续低迷。
上海保税仓现货铜升水跌至仅仅每吨80元人民币(13美元)，月初时为40-50美元。这显示出当地需求疲软。不过报导称北京正试图放松银行内部流动性，以提振经济，这令铜价受到提振。上海期货交易所主力3月期铜上涨0.29%，结算价报每吨45,630元人民币。伦敦金属交易所(LME)于圣诞节与节礼日休市。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。