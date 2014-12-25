《路透晚报》--12月25日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：淡静交投中收跌终结五天涨势，日本航空大跌

日本股市收跌，因圣诞节而交投淡静，而投资者在连涨五天后了结获利。交易量创9月1日以来最低。日经指数收跌0.3%，收在17,808.75点。该指数在12月16-24日间攀升6.6%，受市场对美国经济增长的乐观情绪提振。

东证股价指数下滑0.3%，报1,421.26点。JPX-日经400指数同样收跌0.3%至12,923.60点。

--中国股市：沪综指大幅收升3.4%，一带一路”等主题股领涨大盘

中国股市沪综指大幅收升3.4%，今日早盘股指在金融股的带领下反弹上扬，午盘后“一带一路”等主题股带领个股出现普涨。分析师指出，近日大幅调整后，部分资金选择调整较充分的金融股、周期类股票重新进场，股指得到推升。

沪综指收报3,072.54点，涨100点或3.36%，上证A股今日成交3,788亿元人民币，上个交易日为3,785亿元。沪深300指数收报3,335.42点，涨3.25%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,374点，涨3.88%，成交1,706,499手，沪股通130亿元额度使用0亿元

--香港股市：因假期休市。

--汇市：日圆兑美元和欧元上涨，圣诞假期市场成交清淡

日圆上涨，市场因圣诞假期成交极其清淡。不过美元仍距离本周所及高点不远，主要经济体货币政策前景的差异支撑美元触及高点。

东京汇市照常开市，给予日本出口商卖出美元的机会。但许多外国投资者离场度假，亚洲其它一些主要国家和地区市场也休市，包括澳洲、新加坡、香港和韩国。欧洲和北美市场今日也将休市。

0849 GMT时，美元兑日圆下跌约0.28%至120.14；0850 GMT时，欧元兑日圆微涨约0.04%至146.93；0851 GMT时，欧元兑美元上涨0.39%，至1.2240，但距离美国GDP数据公布后所触及的28个月低点1.2165不远。

0852 GMT时，美元指数小跌约0.27%至89.722，美国GDP数据后一度冲高至90.159的2006年3月来最高。

--国际油市：因假期休市。

--全球金市：因假期休市。

--金属期市：沪铜期货小幅上涨，因预期将有激励性政策出台

沪铜小幅上涨，因预期官方出台新举措激活经济而受到提振，尽管国内铜需求持续低迷。

上海保税仓现货铜升水跌至仅仅每吨80元人民币(13美元)，月初时为40-50美元。这显示出当地需求疲软。不过报导称北京正试图放松银行内部流动性，以提振经济，这令铜价受到提振。上海期货交易所主力3月期铜上涨0.29%，结算价报每吨45,630元人民币。伦敦金属交易所(LME)于圣诞节与节礼日休市。