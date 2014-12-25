表格：台湾11月M2年增率升至5.22%，因外资转呈净汇入

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透台北12月25日 - 台湾央行周四公布，11月货币总计数M2年增率为5.22%，较上月的4.98%走高，主要因外资转呈净汇入。
2015年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。
M2 M1B
2014年
11月 5.22 6.95
10月 4.98 7.18
9月 5.31 7.36
8月 5.64 7.56
7月 5.63 7.65
6月 5.74 7.46
5月 5.91 8.14
4月 6.24 9.10
3月 5.89 8.87
2月 5.61 8.63
1月 5.97 9.93
2013年
12月 5.75 8.50
11月 6.05 8.85
10月 5.99 8.58
9月 5.54 8.05
8月 5.41 8.31
7月 5.42 8.63
6月 4.82 7.89
5月 4.32 7.04
4月 3.71 5.72
3月 3.78 6.03
2月 3.53 5.66
1月 2.99 3.97
2012年
12月 3.67 4.91
11月 3.26 3.65
10月 3.29 3.57
9月 3.96 3.35
8月 3.69 2.73
7月 3.80 2.88
6月 4.19 3.18
5月 4.40 3.24
4月 4.72 3.77
3月 5.05 3.47
2月 4.92 2.84
1月 5.22 3.86(完)
台湾货币总计数相关新闻,请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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