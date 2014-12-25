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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 16:47 BJT

表格：台湾11月M2年增率升至5.22%，因外资转呈净汇入

路透台北12月25日 - 台湾央行周四公布，11月货币总计数M2年增率为5.22%，较上月的4.98%走高，主要因外资转呈净汇入。

2015年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2014年

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97

2012年

12月 3.67 4.91

11月 3.26 3.65

10月 3.29 3.57

9月 3.96 3.35

8月 3.69 2.73

7月 3.80 2.88

6月 4.19 3.18

5月 4.40 3.24

4月 4.72 3.77

3月 5.05 3.47

2月 4.92 2.84

1月 5.22 3.86(完)

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