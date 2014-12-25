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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 16:05 BJT

俄罗斯金融：财长称汇市不稳定时期已结束，若情况稳定央行可能降息

路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫周四称：

* 汇市不稳定时期已经过去

* 若情况稳定下来，央行可能下调利率(完)
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