中国就业：预计全年城镇新增就业将超1,300万人，失业率维持在4.1%--央广网

路透北京12月25日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周四称，2014年的就业局势保持稳定，预计全年城镇新增就业将会超过1,300万人，城镇的失业人员再就业540万人，就业困难人员就业170万人，城镇登记失业率保持在4.1%左右。

央广网援引他在人社部年终会上讲话称，明年人社部会全面深化社会保障制度的改革，适时实施机关事业单位养老保险制度改革。同时推出养老保险制度改革总体方案，在此基础上制定职工基础养老金的全国统筹和完善个人帐户的具体措施。

尹蔚民指出，今年已有19个地区调整了最低工资的标准，平均增幅在14.1%。同时社会保障制度建设继续加快，参保人数持续增加，劳务派遣行为得以规范，劳务关系、劳动关系保持总体和谐稳定。

他并表示，今年的几项比较重大的改革措施落实，可能关键会在明年，明年人社部会推出多项具体措施，如制定职工基础养老金的全国统筹方案，还有关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见等。 人社部还将全面建立统一的城乡居民养老保险制度，完善并落实被征地农民社会保障政策，继续推进医疗保险城乡统筹，全面推进并完善城乡居民大病保险制度，深化医保支付方式的改革。

人社部还将提高企业退休人员和乡镇城乡居民的基本养老金水平，继续扩大各项社会保险覆盖面，扩大以养老、医疗保险为重点的全民参保的登记计划试点，做好建筑业等等高风险企业特别是农民工参加工伤保险工作，强化社会保险基金的征缴和监督工作。

另外，人社部计划推进五险合一的征缴，抓好基本医疗保险异地就医结算服务工作，加快发行和推广应用的全国统一的社会保险卡，确保2015年年底持卡人数超过8亿人。