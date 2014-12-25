台湾央行：将于12月31日和1月9日月度标售一年/两年期定存单

标题新闻：美国总统特朗普称，在同墨西哥和加拿大领导人通话后决定不退出NAFTA而是重新磋商
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路透台北12月25日 - 台湾央行周四表示，将于12月31日和1月9日例行月度标售1,200亿及200亿台币的一年期定存单和两年期定存单。
交割日期分别为：1月5日交割一年期定期存单；1月12日交割两年期定存单。
至于2月则将在2月24日标售一年期定存单(25日发行)，两年期定期存单暂停标售，因考量农历年关市场资金状况。
台湾央行第四季全体理监事会议中连续14季维持重贴现率在 1.875%不变。
央行今年2月将一年期定存单标售金额由1,000亿台币提高至1,200亿；8月也将两年期定存单金额由100亿台币提高至200亿台币。(完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 林高丽)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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