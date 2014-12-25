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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 16:40 BJT

台湾央行：将于12月31日和1月9日月度标售一年/两年期定存单

路透台北12月25日 - 台湾央行周四表示，将于12月31日和1月9日例行月度标售1,200亿及200亿台币的一年期定存单和两年期定存单。

交割日期分别为：1月5日交割一年期定期存单；1月12日交割两年期定存单。

至于2月则将在2月24日标售一年期定存单(25日发行)，两年期定期存单暂停标售，因考量农历年关市场资金状况。

台湾央行第四季全体理监事会议中连续14季维持重贴现率在 1.875%不变。

央行今年2月将一年期定存单标售金额由1,000亿台币提高至1,200亿；8月也将两年期定存单金额由100亿台币提高至200亿台币。(完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 林高丽)
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