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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 16:52 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收扬创一周新高，圣诞假期流动性欠佳加剧波动

* 人民币即期劲扬创逾一周新高
    * 中间价结束连五日回调后走升
    * 圣诞假期间离岸市场成交清淡无方向
    * 在岸市场流动性不佳加剧市场波动
    * 日内最大波幅达301个点子

 (更新收盘报价)
    路透北京12月25日 - 中国人民币兑美元即期 周四收盘劲扬至逾一周新高。
因隔夜美元指数 在触及近九年高点后回落，带动今日人民币中间价终结连五日回调后
小幅走升，加上延续昨日尾盘的客盘结汇力量犹在，带动即期走强。
    
    交易员称，由于圣诞假期，人民币离岸市场成交稀少，受此影响，在岸人民币市场亦流
动性不佳，方向很不明朗，市场波动加剧，少量的客盘结汇即带动早盘最大急升233个点子
。
    
    “（早盘走升）应该是客盘推动，昨天就有巨额结汇，各种砸，...国内其实也不算活
跃，最近都是客盘推动，没什么方向，也没什么大的趋势。”一外资行交易员指出。 
    
    人民币所创日高达6.1886元，较开盘价6.2185元涨幅高达301个点子，为12月17日以来
最高水平。不过下午市场恢复平静，最终市场振荡回落后收于6.20元下方。
        
    一国有大行交易员亦指出。现在人民币汇率短期没有明确的方向，双边走的可能性都存
在，主要还是看美元指数的走向，但短期内美元指数仍有回调需要。
    
    而中长期看，人民币汇率亦有走强基础。中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛撰文
表示，2015年中国将继续保持较大规模的外贸进出口顺差，跨境资本流动的双向波动将更为
频繁，下一阶段要切实加强对跨境资本流动的双向监测预警。明年人民币将继续维持对美元
、欧元、日元等主要国际货币的正利差。 
        
    全球汇市，日圆周四上涨，市场因圣诞假期成交极其清淡。不过美元仍距离本周所及高
点不远，主要经济体货币政策前景的差异支撑美元触及高点。     

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日              上日      升贬
 即期成交价格               6.1976            6.2163    0.30%
 中间价                     6.1213            6.1247    0.06%
 成交额                     111亿美元                   
                                                        
 日内相对于中间价最大波幅   -1.59% (上限±2%  日高      日低
                            )                           
 日内波动幅度(pips)         301               6.1886    6.2187
 2014年来即期升贬值幅度     -2.32%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<  1660                        
 CNY1Y=CFXS>                                            
                                                        
 离岸人民币市场,北京时间16  今日              上日      
 :42                                                    
 1年期NDF                   6.3500/50         6.356     
 CNH即期                    6.2061/99         6.2238    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/曾祥进)
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