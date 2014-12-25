更新版 1-台湾货币市场：短率高位微升，年底效应虽扩大但市况尚属和缓

* 拆款市场跨年利率高位再升1基点

* 短票利率高位几已到顶

* 市场保持谨慎但不紧张 (更新拆款数据与存单细节)

记者 林妙容

路透台北12月25日 - 台湾银行间短率周四高位微升，但未见恐慌情绪，市况供需有序。市场人士指出，本地行库缓步测试市场对跨年拆款利率高位的容忍度，今日因而见到利率进一步走高，但供给资金量也见放大，有资金缺口的金融机构仍有调度空间。

交易人士指出，年底大型银行只要有资金到期，在续作跨年资金时就会接力拉高利率，导致拆款市场利率高位以一天1基点的速度缓升。若是有缺口的金融机构不愿以较高利率成交，就以较便宜的月内资金因应，并待下周各家银行是否有机会释出大量资金跨过年底。然而这类操作仍带有年底前缺口难以弥平的风险，数量不会太大。

〞我们今天到期的就续作把利率高开，但明天一定有人比我狠。〞一家拆出跨年资金的大型银行交易员说。

交易员也指出，在上日91天期国库券意外标高至0.500%后，预估明日将标售的182天期国库券决标贴现率也不会太低，甚至不排除国库截标的可能。目前市场预估此期国库券或有机会以364天期的国库券利率为参考指标。而在外资银行参与度较低的情况下，市场也将观察本地银行的参与情况。

台湾央行周三代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.500%，远高于市场预期。此得标利率较今年3月底标售同天期国库券决标贴现率0.388%亦走高11.2基点。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.390%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.450%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日在0.388-0.450%；两周拆款市场成交在0.400-0.650%，上日在0.550-0.640%。

**跨年短票利率持稳**

短票市场方面，市场人士指出，跨年短票利率近来涨幅已高，票券商宁愿以拆款或其他管道为缺口支应，不愿再推升利率高位，今日利率未见进一步走高，市况相对平稳。银行端对当前的短票利率也感到满意，暂时没有进一步调价的迹象。

今日大型银行的跨年自保短票利率高位回落至0.79%，免保票则仍见高位利率在0.82%，利率底部仍主要在0.70%附近，没有明显变化。

〞虽然有少量缺口，但短票的高位利率我们尽量不要拿，就以月内资金先因应。〞一票券商交易主管说。

今日票券商与银行承作的跨年自保短票利率区间在0.70-0.79%，和上日大致相同。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.709%，前日在0.692%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.708%，前日在0.672%。

台湾央行周四公布，共发行3,150亿台币存单。与今日存单到期金额3,168.50亿台币相较，存单发行余额减18.5亿。 周五央行存单到期3,607亿台币，周六补行上班日没有存单到期。

下周央行存单到期总额为7,200.2亿台币，落点分别为周一2,431.50亿、周二2,518.70亿及周三2,250亿。周四及周五为台湾元旦连续假期，金融市场暂停交易。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为332亿台币，累积超额准备为4,869亿台币、加计前期1%的超额准备为6,627亿台币。

**RP利率稳于上日**

债券市场附买回(RP)利率稳于上日。交易商指出，在严控缺口之下，假期日交易不多，目前来看券商仍不愿意将落点安排在下周，对年底封关前情势也仍偏向保守看待。

交易商表示，今日起开始有一些跨月的交易，利率成交在区间的右端，比重而言仍不算太高。针对下周年底之前的行情，依据每家券商情况不同而有所异，部分乐观看待跨年情势，也有部分认为可能出现相当吃紧的日子。

〞下周可能有一天会很紧，我猜是30日。〞一位大型证券商交易员说。以去年的情况而言，资金情势在年底最后一天来临之前达到最紧的高峰，反而到年底最末日，利率反向走低。

也有议价能力相对较高的票券商交易员说，目前仍乐观看待下周的资金情势，以银行资金仍偏多的情况而言，愈近年底情势愈明朗，可跨年的资金应会大增。

证券商承做利率大致同上日，目前跨月的交易比重仍不高。月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商的成交利率持平上日，与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交约同上日在0.50-0.55%，跨月成交偏多在0.56-0.60%，上日在0.58%。

周四有国产实业20亿公司债、土银115亿金融债交割；但也有板信银2.8亿金融债还本。周五还有裕融10亿公司债还本。(完)