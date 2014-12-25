《中国债市每日综述》现券收益率短跌长涨，宽松预期弱化令长端稍承压

* 资金供给充裕局面不改，对短券交投支撑仍存

* 非银同业存款暂不缴纳存款准备金报导弱化宽松预期

* 现券前期累积一定获利盘亦存在调整必要

* 经济基本面不排除改善可能，年底部分机构交投动力有限

路透上海12月25日 - 中国银行间市场周四现券收益率短跌长涨，IRS(利率互换)亦上行，幅度均有限。交易员表示，虽然资金供给充裕局面不改，对短券交投支撑仍存；但是非银同业存款暂不缴纳存款准备金的消息令部分机构宽松预期弱化，长债稍显承压，收益率略走升。

交易员并指出，现券亦存在获利回吐调整必要，考虑到短期回购利率续跌空间有限，同时近期发改委投资加速令经济基本面存在改善可能，年底临近，不少机构买入动力暂不足。

“宽松预期落地了，没人愿意追了吧，国开4%就是个压力线。”上海一银行交易员称，近期资金宽松的利好市场也反应差不多了，而且非银机构不缴纳存款准备金，令降准预期估计也消停了些。

有媒体报导称，央行周三召集20多家大型金融机构开会，会上宣布将非银行金融机构同业存款与同业借款纳入存贷比，但存款准备金初步定为零。

上述交易员并表示，此外，据说12月信贷数据超预期增长，再加上发改委年底审批一万多亿的项目，这样来看，年初经济基本面真有可能企稳回升。

“4%以下追10年国开，我觉得还是有点风险的，”他称，“再说年底了，也不折腾了吧。”

为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。四季度前两个月，发改委共分七批集中批复铁路等基建投资项目，累计投资额度已经超过9,000亿元。加上周一批复的项目，四季度至今，发改委批复基础设施建设项目的累计投资额度已逾万亿元。

华中另一银行交易员表示，明年一季度债券行情还要看年初的配置盘的需求而定，而交易盘目前也仅限于短券套利操作；宽松刺激政策不出台背景下，年前估计收益率震荡概率较大。

央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个月。年末资金面警报基本解除，降低逆回购重启的必要性；而最新消息显示非银同业存款纳入存贷比考核后，将暂不缴纳存款准备金，流动性面临的压力骤减，这也令近期调降存款准备金率的可能性弱化。

国债期货主力合约TF1503 亦同步走低，今日收报96.680元人民币，较上日结算价跌0.17元或0.18%。

现券方面，剩余期限约2.29年的国开行固息债140208券最新成交收益率 为3.9250%，上日尾盘为3.9800%。剩余期限约9.08年的国开行固息债140205券最新成交收益率 为4.00%，上日尾盘为3.9400%。

**资金继续向好但七天回购跌势放缓**

本周以来已有逾万亿元新股冻结资金解冻，中国银行间资金市场持续向好。不过今日起七天期回购即可跨过元旦假期，控制年底风险资产等因素令银行出资相对谨慎，目前仅降逾10个基点(bp)，较前两日跌势明显放缓。

交易员认为，目前来看，财政存款应该还未大规模投放，因此不排除集中投放时会推动回购利率继续下行的可能，可密切关注投放进度。

周二起至今，已有近1.16万亿元人民币的新股资金解冻，另外，明日还将有逾千亿元IPO资金释放。

上海一券商交易员表示，较前期而言，资金面进一步宽松。但“这两天银行间跨年的资金都还是挺高的，下周(财政存款投放后)应该能下来些吧。”

据路透统计，此前三个年度12月份均有逾万亿元的财政存款投放，向银行体系提供相应流动性。

北京一银行交易员并指出，虽然资金渐宽，但跨年需求也不减，出于控制年末时点风险资产考虑，银行在出资时会比较慎重。当然，下一步还要再看财政存款投放规模，以判断回购利率定位。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,708.98亿元，较上日的9,880.31亿元略减增；其中，隔夜品种成交7,339.22亿元，上日为7,356.01亿元。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4854 3.5333 -4.79 7,339.22

七天 4.8734 4.9971 -12.37 1068.13

14天 5.6156 5.7163 -10.07 1081.78

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0100 1.7350 +27.50 36.64

七天 5.7000 5.1500 +55.00 3.98

14天 3.8650 4.3100 -44.50 0.75

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5300 3.7100 -18.00 --

七天 4.8700 5.0000 -13.00 --

14天 5.5100 5.6000 -9.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.5490 3.6060 -5.70 --

七天 5.0050 5.1850 -18.00 --

三个月 5.1550 5.1660 -1.10 --