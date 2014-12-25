台湾金融：柜买中心核准台银及一银的黄金现货登录，1月5日起交易

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透台北12月25日 - 台湾柜买中心周四表示，已于今日核准台湾银行及第一商业银行黄金现货登录的申请，预定自明年1月5日正式挂牌交易。这也是台湾首次有黄金现货商品交易平台。
柜买中心并表示，已开立证券交易帐户的投资人只要签署黄金现货风险预告书后，即可使用同一个帐号下单买卖在柜买中心登录的黄金现货，享受与买卖股票一样的便捷交易方式。
两家造市商推出的黄金商品均为成色千分之九九九点九黄金现货，台银商品简称为〞台银金〞，代号为AU9901，一银商品简称为〞一银金〞，代号为AU9902。(完)
(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。