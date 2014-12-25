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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 17:42 BJT

台湾金融：柜买中心核准台银及一银的黄金现货登录，1月5日起交易

路透台北12月25日 - 台湾柜买中心周四表示，已于今日核准台湾银行及第一商业银行黄金现货登录的申请，预定自明年1月5日正式挂牌交易。这也是台湾首次有黄金现货商品交易平台。

柜买中心并表示，已开立证券交易帐户的投资人只要签署黄金现货风险预告书后，即可使用同一个帐号下单买卖在柜买中心登录的黄金现货，享受与买卖股票一样的便捷交易方式。

两家造市商推出的黄金商品均为成色千分之九九九点九黄金现货，台银商品简称为〞台银金〞，代号为AU9901，一银商品简称为〞一银金〞，代号为AU9902。(完)

(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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