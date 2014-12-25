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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 18:03 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹收高，受助于沪胶走强和逢低买盘

“在200日圆附近有技术支撑。当指标期胶跌至200日圆下方时，我们看到一些低接买盘，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu表示，并称上海期胶的强劲涨势亦提供支撑。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨325元人民币，收报每吨12,550元人民币(2,025美元)。

“由于新加坡市场休市，交易商对于建立新部位有些犹豫。我预估TOCOM指标期胶年底将在200-205日圆区间交投，上海指标期胶则介于12,000-12,500元区间，”Gu表示。

新加坡商品交易所(SICOM)因圣诞假期休市。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 杜明霞/王丽鑫)
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