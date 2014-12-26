台湾央行：共发行3,555.5亿台币存单，存单发行余额减51.5亿

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北12月26日 - 台湾央行周五公布，共发行3,555.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,607亿台币相较，存单发行余额减51.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,518.5
91天期 0.93 30.0
182天期 1.05 7.0
央行上日共发行3,150亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,682.30亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为300亿台币，累积超额准备为4,834亿台币、加计前期1%的超额准备为6,592亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。