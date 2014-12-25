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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 18:27 BJT

俄罗斯贸易：当局称粮食出口仍在持续，尽管有所限制--TASS

路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)周四引述兽医和植物检疫部门(VPSS)主管称，该国粮食出口仍在继续，尽管政府实施了一些限制。

“船运出口仍在持续，”塔斯社引述Sergei Dankvert讲话称。

“在(黑海的)新罗西斯克港(Novorossiisk)，还有运往沙特的大麦，以及运往埃及的小麦货船。它们或许已经离港，”他称。(完) (编译 朱晓军；审校 王丽鑫)
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