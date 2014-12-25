俄罗斯贸易：当局称粮食出口仍在持续，尽管有所限制--TASS

标题新闻：美国总统特朗普称，在同墨西哥和加拿大领导人通话后决定不退出NAFTA而是重新磋商
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路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)周四引述兽医和植物检疫部门(VPSS)主管称，该国粮食出口仍在继续，尽管政府实施了一些限制。
“船运出口仍在持续，”塔斯社引述Sergei Dankvert讲话称。
“在(黑海的)新罗西斯克港(Novorossiisk)，还有运往沙特的大麦，以及运往埃及的小麦货船。它们或许已经离港，”他称。(完) (编译 朱晓军；审校 王丽鑫)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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